Топ-5 боевиков 2024: новые фильмы с увлекательным сюжетом, которые стоит посмотреть (видео)

Фильмы-боевики сделают ваш вечер увлекательным и незабываемым. Любители этого жанра во время просмотра смогут уйти от реальности и пережить насыщенные эмоции вместе со смелыми и изобретательными героями.

Боевики всегда привлекают внимание зрителей своей динамикой, экшеном и невероятными спецэффектами. Это жанр, где герои, рискуя жизнью, спасают общество от зла. Фокус подготовил подборку для любителей боевиков из пяти самых интересных картин, снятых в 2024 году. Многие из них уже получили похвалу критиков и зрителей.

Одинокие волки

Премьера Одиноких волков" состоялась на 81-м Венецианском кинофестивале 1 сентября 2024 года. По сюжету Маргарет, занимающая должность окружного прокурора Нью-Йорка, попадает в большие неприятности, когда ее молодой любовник погибает в номере дорогого отеля. В панике женщина обращается по телефону к специальному человеку, умеющему решать такого рода "проблемы". Владелица отеля в свою очередь, для подстраховки вызывает своего человека, чтобы скрыть преступление. Двое немолодых и опытных "чистильщика", которые привыкли работать самостоятельно, становятся напарниками, но ситуация выходит из-под контроля.

В картине режиссера Джона Уоттса сыграли такие знаменитые актеры, как: Брэд Питт, Джордж Клуни, Эми Райан, Остин Абрамс, Пурна Джаганнатан, Роб Ридделл и другие.

Криминальный город 4: Возмездие

Фильм "Криминальный город. Возмездие" – это продолжение истории полицейского, которому несколько лет назад удалось выйти на след производителей опасного синтетического наркотика. Бесстрашный детектив расследует очередное опасное дело. Вскоре становится ясно, что дело связано с крупнейшим нелегальным бизнесом онлайн-казино, а одна из ключевых фигур в этой преступной схеме – бывший спецназовец. Он — циничный и безжалостный убийца, который ни перед чем не остановится, чтобы добиться своей цели.

Фильм снял режиссер Хо Мен Хэн. В роли исполнили: Ма Дон Сок, Му Ель Ким, Пак Джи Хван, Дон Хви Ли, Ли Бом Су, Ким Мин Джэ и другие актеры. Премьера состоялась 23 февраля 2024 года.

Министерство неджентльменских дел

Военный боевик "Министерство неджентльменских дел" снят знаменитым британским режиссером Гаем Риччи по мотивам операции "Почтмейстер" во время Второй мировой войны. Действия разворачиваются в Великобритании в 1942 году. Главные герои — не только отпетые авантюристы, но и первоклассные специалисты в военном деле. Им приходится объединиться в сверхсекретное боевое подразделение и отправиться на дерзкую миссию против нацистов. Теперь это — их главное дело, и вести они его будут отнюдь не по-джентльменски. За неподчинение приказам героев ждет трибунал, но в их защиту выступил сам Уинстон Черчилль, объявив "джентльменов" своей личной командой.

В боевике роли исполнили такие актеры, как: Генри Кавилл, Эйса Гонсалес, Алан Ричсон, Генри Голдинг, Хиро Файннс-Тиффин, Кэри Элвис, Алекс Петтифер, Тиль Швайгер, Бабс Олусанмокун, Фредди Фокс, Генри Зага, Алессандро Бабалола и другие.

Сорвать банк

Главный герой фильма "Сорвать банк" – бывалый грабитель Мейсон Годдард, который после провала последнего крупного дела решает залечь на дно. Для этого Мейсон инсценирует собственную смерть, делает новые документы и решает начать жизнь заново, но уже без криминала. Однако младший брат Шон предлагает ему безрассудный план по ограблению банка, и он соглашается. Ограбление идет наперекосяк. Воры оказываются внутри банка с заложниками, окруженные спецназом.

Режиссером фильма стал Айвз, а роли исполнили такие актеры: Джон Траволта, Кристин Дэвис (V), Лукас Хаас, Мэтт Джералд, Ноэль Гульеми, Натали Юра и другие.

Зачинщики

Главный герой фильма "Зачинщики" – отец-одиночка Рори, который не знает, как заработать хорошие деньги, и находится в полном отчаянии. Случайно он знакомится с бывшим заключенным Кобби, который предлагает хорошее дело. Когда все идет не по плану они, вместе с необычным подельником, психотерапевтом Рори, пытаются уйти от полиции, подлого политика и мстительного главаря гангстеров. Герои должны научиться оперативно действовать в команде, чтобы избежать тюрьмы или чего-нибудь пострашнее.

Боевик был снят режиссером Дагом Лайманом. В фильме снялись такие знамнитые актеры, как: Мэтт Дэймон, Кэйси Аффлек, Хонг Чау, Пол Уолтер Хаузер, Альфред Молина, Рон Перлман, Майкл Стулбарг, Винг Реймз, Дон ДиПетта, Джек Харлоу, Кэйли Коуэн и другие.

Напомним, 3 ноября, Фокус рассказывал о пяти новых фильмах в жанре фантастики. Эти картины поражают воображение многообразием и новаторскими идеями.