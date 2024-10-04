"Воскрешение" птицы додо: режиссер "Властелина колец" вложил миллионы в необычный стартап (фото)

Питер Джексон и его жена пожертвовала огромную сумму компании, которая намерена возродить давно вымерших животных, включая не только птицу додо, но и шерстистого мамонта.

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Режиссер "Властелина колец" Питер Роберт Джексон вложил 10 миллионов долларов в техасский стартап, целью которого является возрождение вымерших животных, таких как птица додо, сообщает Bloomberg.

По данным издания 62-летний новозеландский кинорежиссер и его 65-летняя жена Фрэн Уолш вложили эту сумму в компанию Colossal Biosciences, известную попытками вернуть животных от додо и тасманийского тигра до шерстистого мамонта.

Режиссер, удостоенный премии "Оскар" и его жена стали последними богатыми знаменитостями, которые поддержали стартап. По словам представителя компании Бена Лэмма, кинорежиссер, прославившийся созданием трилогий "Властелин колец" и "Хоббит", поддерживает биотехнологическую компанию, стремясь предотвратить вымирание видов в своей родной Новой Зеландии.

Благодаря знаменитым и богатым людям для возрождения птицы додо удалось привлечь в общей сложности 235 миллионов долларов. Кроме Питера Джексона в стартап также внесли свои деньги такие известные люди, как Том Брэди, Тайгер Вудс, Пэрис Хилтон, Крис Хемсворт, а также миллиардер из сферы технологий Томас Тулл.

Что известно о вымершей птице додо

Додо или маврикийский дронт — вымерший вид нелетающей птицы. Являлся эндемиком острова Маврикий. Первое документальное упоминание о додо появилось благодаря голландским мореплавателям, прибывшим на остров в 1598 году.

Вымершая птица додо Фото: Википедия

С появлением человека птица очень часто становилась жертвой как голодных моряков, так и их домашних животных. Вымирание этого вида произошло менее чем за столетие с момента открытия. Широкую известность додо получил благодаря персонажу сказки Льюиса Кэрролла "Алиса в Стране чудес". Внешний вид додо известен только по изображениям и письменным источникам XVII века. Поскольку те единичные эскизы, которые были срисованы с живых экземпляров и сохранились до наших дней, разнятся между собой, точный прижизненный облик птицы остается доподлинно неизвестным.

Напомним, 18 мая 2023 года сообщалось, что брат Кейт Мидлтон сделал пожертвование в организацию, которая помогает собакам с Украины.