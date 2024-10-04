"Воскресіння" птаха додо: режисер "Володаря перснів" вклав мільйони в незвичайний стартап (фото)

Пітер Джексон і його дружина пожертвувала величезну суму компанії, яка має намір відродити давно вимерлих тварин, включно з не тільки птахом додо, а й шерстистим мамонтом.

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Режисер "Володаря перснів" Пітер Роберт Джексон вклав 10 мільйонів доларів у техаський стартап, метою якого є відродження вимерлих тварин, таких як птах додо, повідомляє Bloomberg.

За даними видання, 62-річний новозеландський кінорежисер і його 65-річна дружина Френ Волш вклали цю суму в компанію Colossal Biosciences, відому спробами повернути тварин: від додо і тасманійського тигра до шерстистого мамонта.

Режисер, удостоєний премії "Оскар", і його дружина стали останніми багатими знаменитостями, які підтримали стартап. За словами представника компанії Бена Лемма, кінорежисер, який прославився створенням трилогій "Володар перснів" і "Гоббіт", підтримує біотехнологічну компанію, прагнучи запобігти вимиранню видів у своїй рідній Новій Зеландії.

Завдяки знаменитим і багатим людям для відродження птаха додо вдалося залучити загалом 235 мільйонів доларів. Крім Пітера Джексона, в стартап також вклали свої гроші такі відомі люди, як Том Бреді, Тайгер Вудс, Періс Гілтон, Кріс Гемсворт, а також мільярдер зі сфери технологій Томас Тулл.

Що відомо про вимерлого птаха дододо

Додо або маврикійський дронт — вимерлий вид птаха, що не літає. Був ендеміком острова Маврикій. Перша документальна згадка про додо з'явилася завдяки голландським мореплавцям, які прибули на острів 1598 року.

Вимерлий птах додо Фото: Вiкiпедiя

З появою людини птах дуже часто ставав жертвою як голодних моряків, так і їхніх домашніх тварин. Вимирання цього виду відбулося менш ніж за століття з моменту відкриття. Широкої популярності додо набув завдяки персонажу казки Льюїса Керролла "Аліса в Країні чудес". Зовнішній вигляд додо відомий тільки за зображеннями і письмовими джерелами XVII століття. Оскільки ті поодинокі ескізи, які були змальовані з живих екземплярів і збереглися до наших днів, різняться між собою, точний прижиттєвий вигляд птаха залишається достеменно невідомим.

Нагадаємо, 18 травня 2023 року повідомлялося, що брат Кейт Мідлтон зробив пожертву в організацію, яка допомагає собакам з України.