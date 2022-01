Жахи, фентезі та секс-скандал. Найочікуваніші серіали 2022 року

Рік тільки розпочався, але вже зараз можна припустити, які серіали варто внести до must see-list. Треба сказати, "серіальне меню" у 2022-му дуже різноманітне

Уже котрий рік поспіль можна сміливо заявляти, що серіали завойовують дедалі більше шанувальників, відсуваючи повнометражне кіно на другий план. І тепер важко знайти актора категорії А, який би не знявся в тому чи іншому багатосерійному проєкті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Фокус обрав найочікуваніші серіали 2022 року, і їхня різноманітність радує. Кожен знайде собі телесагу до смаку. Список варіюється від масштабного та грандіозного фентезі до біографічних історій про перший в історії онлайн-секс-скандал.

Миротворець (Peacemaker)

Прем'єра: 13 січня

HBO Max

[ + – ] Кадр із серіалу "Миротворець" Фото: Скриншот

Франшиза фільму "Загін самогубців" і режисер Джеймс Ганн подарували світові яскраві образи, досі популярні на Геловін та історії про супергероїв із чорним гумором.

[ + – ] Трейлер серіалу "Миротворець"

"Миротворець" — серіал про новачка-супергероя в загоні зі всесвіту коміксів DC, роль якого виконує знаменитий рестлер Джон Сіна. Ім'я Миротворця – Крістофер Сміт, він бажає добитися миру за всяку ціну, і Ганн уже описав цього персонажа як "найбільшого недоумка у світі".

Позолочений вік (The Gilded Age)

Прем'єра: 24 січня

HBO Max

[ + – ] Синтія Ніксон і Крістін Баранскі в серіалі "Позолочене століття" Фото: Скриншот

Історична драма від знавця історичних драм Джуліана Феллоуза, який створив "Абатство Даунтон" і "Держфорд-парк". Цього разу режисер розповість історії, які розгортатимуться в Нью-Йорку кінця XIX століття. А зіграють у ньому Синтія Ніксон, зірка серіалу "Секс у великому місті", та Крістін Баранскі, знаменита безліччю комедійних ролей. За сюжетом, осиротіла та збідніла дочка генерала Меріан Брук (Луїза Джейкобсон), перебирається в Нью-Йорк до своїх старомодних і багатих тітоньок і занурюється в безодню світського життя.

[ + – ] Трейлер серіалу "Позолочене століття"

Нагадаємо, "Позолоченим століттям" називали період швидкого зростання економіки та населення США після Громадянської війни та реконструкції Півдня. А назву вигадали Марк Твен і Чарльз Ворнер для своєї книги, обігравши таким чином термін "золоте століття", який в американській історії, на їхню думку, був лише злегка "позолочений".

Пем і Томмі (Pam & Tommy)

Прем'єра: 2 лютого

Hulu

[ + – ] Кадр із серіалу "Пем і Томмі" Фото: Скриншот

Інтернет-секс-скандал із домашнім відео зірки Playboy Памели Андерсон і її чоловіка Томмі Лі, барабанщика знаменитого рок-гурту Mötley Crüe, стався ще в 1990-х і став першим в історії. Супроводжувалась ця подія численними скандалами, а серіал розповість, як вона відбувалася насправді.

[ + – ] Трейлер серіалу "Пем і Томмі"

Роль Пем дісталася Лілі Джеймс, а Томмі зіграв Себастьян Стен, зірка "Зимового солдата". Сет Роген виконав роль Ранда Готьє, який і викрав сейф із відео з маєтку зірок.

Вигадана Анна (Inventing Anna)

Прем'єра: 11 лютого

Netflix

[ + – ] Трейлер серіалу "Вигадана Анна" Фото: Скриншот

Історія Анни Делві, шахрайки, яка вибирала довірливих багатіїв, представляючись спадкоємицею мільярдного статку, стала одним із найгучніших скандалів у докоронавірусні часи. Анна Сорокіна народилася в Росії, пізніше її батьки переїхали до Німеччини. Мільярдерами вони точно не були, але Анні хотілося більшого. Вона вивчила англійську мову та переїхала до Нью-Йорка, де, як згадували її знайомі, вона "переконувала кожного платити за її розкішний спосіб життя і не платити за величезними готельними рахунками". Сорокіна стверджувала, що її спадщина становить 60 мільйонів євро та перебуває в трастовому фонді, створеному в Європі на її ім'я.

[ + – ] Трейлер серіалу "Вигадана Анна"

За даними звинувачення, вона також використала підроблені фінансові документи, щоб підкріпити свою версію. Сорокіна привласнила грошей і послуг на 200 з лишком тисяч. У травні 2019 року суд у Нью-Йорку засудив Анну Сорокіну до ув'язнення терміном від 4 до 12 років за шахрайство. А Netflix купив права на історію за 320 тисяч доларів.

Super Pumped: Битва за Uber (Super Pumped: The Battle For Uber)

Прем'єра: 27 лютого

Showtime

[ + – ] Трейлер серіалу "Super Pumped: Битва за Uber" Фото: Скриншот

Серіал-антологія розповість про успішні бізнес-проєкти останнього часу. Але першою стане історія співзасновника Uber Тревіса Каланика, роль якого виконає зірка фільму "Початок" Джозеф Гордон-Левітт.

[ + – ] Трейлер серіалу "Super Pumped: Битва за Uber"

Тревіс був замішаний у секс-скандалі, звинувачений у домаганнях і залишив компанію у 2017 році.

Любов і смерть (Love and Death)

Прем'єра: весна 2022

HBO Max

[ + – ] Елізабет Олсен у ролі Кенді Монтгомері в серіалі "Любов і смерть" Фото: HBO

Сценарист Девід Е. Келлі ("Велика маленька брехня", "Відіграти назад") адаптував заснований на реальних подіях бестселер про Кенді Монтгомері (Елізабет Олсен) — скромну домогосподарку з Техасу, яка в 1980 році зарубала сокирою свою сусідку Бетті Гор (Лілі Рейб).

Кенді довгий час була поза підозрами, тому що ніхто й подумати не міг, що 41 удар сокирою жінці завдала її мила сусідка, а не прибулий маніяк-убивця. Проте пізніше з'ясувалося, що в Кенді був роман із чоловіком Бетті, і жінка була заарештована. Однак у ході судових розглядів Кенді заявила, що саме Бетті напала на неї, дізнавшись про зради чоловіка, а вона лише захищалася. Жорстокість Кенді пояснила дитячою психологічною травмою. Вона була виправдана, а її адвокат наклав на себе руки через 20 років. Про резонансне вбивство репортери Джон Блум і Джим Еткінсон написали книгу "Свідоцтво кохання: правдива історія пристрасті та смерті в передмісті", яка й була екранізована.

Володар кілець (The Lord of the Rings)

Прем'єра: 2 вересня

Amazon Prime Video

[ + – ] Кадр із серіалу "Володар кілець" Фото: Amazon Prime Video

Масштабний фентезі-проєкт, який обіцяє "переплюнути" "Гру престолів" і виявитися не гіршим за трилогію Пітера Джексона. У компанії вирішили не експлуатувати вже екранізовані книги, а звернулися до подій Другої Епохи, яка мала місце за тисячі років до "Хобіта". Творцями вже заплановано п'ять сезонів, а на перший було витрачено 460 мільйонів доларів, що робить серіал, який іще не вийшов, найдорожчим тв-проєктом в історії.

Дім дракона (House of the Dragon)

Прем'єра: 2022 рік

HBO

[ + – ] Кадр із серіалу "Дім дракона" Фото: Скриншот

Один із запланованих приквелів до "Гри престолів", фентезі-хіта, знятому за циклом книг Джорджа Р. Р. Мартіна. Точна дата прем'єри поки що невідома.

[ + – ] Тизер серіалу "Дім дракона"

Серіал заснований на книзі Мартіна "Полум'я і кров" розповість про події, що відбувалися за 200 років до оригінальної історії: про громадянську війну, яка називається "Танцем драконів".

Одні з нас (The Last of Us)

Прем'єра: 2022 рік

HBO

[ + – ] Кадр із серіалу "Одні з нас" Фото: HBO

Перша спроба НВО екранізувати комп'ютерну гру. Зазвичай ці спроби закінчувалися невдачею, але режисери не втрачають надію створити щось грандіозне. Гра The Last of Us, яка розповідає історію контрабандиста Джоела та дівчинки-підлітка Еллі, які пробираються до вчених через постапокаліптичні американські штати, населені бандитами та зомбі, стала хітом 2013 року.

[ + – ] Трейлер ігри 2013 The Last of Us

У серіалі роль Джоела дісталася Педро Паскалю, зірці серіалів "Мандалдорець" і "Нарко". А Еллі зіграє Белла Рамзі, яка уславилася завдяки своєму блискучому дебюту у фінальних сезонах "Гри престолів".

Піщана людина (The Sandman)

Прем'єра: 2022 рік

Netflix

[ + – ] Афіша серіалу "Піщана людина" Фото: Netflix

Фентезійний серіал, що базується на культовому коміксі знаменитого письменника Ніла Геймана. За його книгами вже були зняті серіали "Американські боги" та "Добрі передвісники". За сюжетом, Морфей, Король Снів, у результаті таємного ритуалу виявляється полонений чаклуном Берджессом. Однак через 105 років йому вдається втекти, і він починає пошуки трьох втрачених магічних інструментів: шолома, мішка з піском і рубіном.

[ + – ] Трейлер серіалу "Піщана людина"

"Піщану людину" називають "коміксом для інтелектуалів", і Гейман довгий час виступав проти екранізації, відзначаючи, що краще не бачити Піщану людину на екрані взагалі, ніж побачити її "в поганому фільмі".

1899

Прем'єра: 2022 рік

Netflix

[ + – ] Афіша серіалу "1899" Фото: Netflix

Містичний серіал, зняли який Баран Бо Одар і Янтьє Фрізе, що створили "Темряву", похмурий проєкт для Netflix. Новий серіал обіцяє бути не менш похмурим та містичним. За сюжетом, група переселенців, подорожуючи морем, натикається на корабель, який зник кілька місяців тому, і ця зустріч, як водиться, нічим добрим не закінчується.

Сяючі дівчата (Shining Girls)

Прем'єра: 2022 рік

Apple TV+

Ще один серіал, дата релізу якого поки що невідома і який ще не обзавівся трейлером, чим трохи засмучує фанатів оригінальної книги, за якою його було знято. "Сяючі дівчата" — екранізація бестселера Лорен Б'юкес, що продюсується Леонардо Ді Капріо. Дія книги починається в Чикаго в епоху Великої депресії. Волоцюга Харпер знаходить ключ до порталу, що дозволяє подорожувати в часі. Але за цю можливість Харпер повинен убивати "сяючих дівчат": яскравих, молодих жінок, наділених особливою енергією, та харчуватися їхньою енергією. Але одна з його жертв, Кірбі (Елізабет Мосс), вижила та відкрила полювання на мисливця.

Відомо, що за право випустити серіал боролися одразу кілька цифрових платформ, у результаті "змагання" виграла Apple TV.