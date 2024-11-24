"Ріплі", "Білий лотос" та "Чорнобиль": топ 7 захопливих серіалів на один вечір

Серед рекомендованих картин детективи, драми, комедії та історичні. Зокрема, історія про катастрофу на Чорнобильській станції від НВО.

Якщо ви належите до людей, які не люблять тягнути інтригу та довго чекати, Фокус рекомендує вам топ 7 серіалів, які можна подивитися за один вечір.

1. "Чорнобиль"

Жанр: драма, історія, трилер

Мінісеріал із п'яти серій від НВО, що розповідає про катастрофу на Чорнобильській АЕС і героїзм людей, які боролися з її наслідками. Напружений сюжет і вражаюча увага до деталей забезпечують сильний емоційний ефект.

До того ж, напередодні вийшла гра STALKER 2, що ще більше приверне увагу світу до трагічної історії в Україні, яка сталася в 1986 році.

Трейлер серіалу "Чорнобиль"

2. "Ферзевий гамбіт"

Жанр: драма

Сім епізодів, які розповідають історію Бет Гармон (Аня Тейлор-Джой) — геніальної шахістки, яка долає життєві труднощі й досягає вершини у світі шахів. Серіал має захопливий сюжет і демонструє атмосферу 50-60-х років.

Уривок серіалу "Ферзевий гамбіт"

3. "Ріплі"

Жанр: кримінал, детектив

"Ріплі" — це сучасна екранізація роману Патриції Гайсміт "Талановитий містер Ріплі", адаптована сценаристом і режисером Стівеном Заілляном. У головній ролі — Ендрю Скотт, відомий за серіалами "Флібег" та "Шерлок".

Події розгортаються у 1960-х роках. Головний герой Том Ріплі — дрібний шахрай із Нью-Йорка. Його наймає багатий бізнесмен, щоб переконати свого сина Дікі повернутися з Італії до США. Том вирушає в подорож, яка перетворюється на низку обманів, вбивств і захоплення чужої ідентичності. Ріплі прагне розкішного життя, але його брехня та злочини поступово створюють небезпечну павутину, з якої майже неможливо вибратися.

Серіал знятий у чорно-білій палітрі, щоб передати атмосферу 60-х і драматичність подій. Італійські локації, такі як Рим, Венеція та Капрі, створюють розкішний антураж.

Прем’єра картини з Ендрю Скоттом у головній ролі відбулася у 2024 році на Netflix. Серіал складається з 8 серій і підходить шанувальникам драматичних психологічних трилерів.

Трейлер серіалу "Ріплі"

4. "Білий лотос"

Жанр: трилер, драма, детектив

"Білий лотос" (The White Lotus) — це американський сатиричний драмеді-серіал, створений Майком Вайтом. Він зосереджений на житті багатих гостей і персоналу елітних курортів, розкриваючи через їхні історії соціальні, моральні й психологічні теми. Серіал стартував у 2021 році на HBO і отримав численні нагороди, включаючи премії "Еммі" та "Золотий глобус".

Сезони:

Сезон 1 (Гаваї): сюжет зосереджений на готелі "Білий лотос" на острові Мауї. Герої стикаються з внутрішніми кризами, включаючи питання стосунків, сімейні проблеми та соціальну напругу. Сезон 2 (Італія): події відбуваються в готелі на Сицилії. Цей сезон порушує теми сексуальної свободи, зради та гендерних стереотипів. Особливу увагу привернули яскраві персонажі, такі як Таня (у виконанні Дженніфер Кулідж). Майбутній сезон (Таїланд): планується, що новий сезон відбуватиметься в Азії з новими персонажами.

Трейлер серіалу "Білий лотос"

5. "Дев’ять ідеальних незнайомців"

Жанр: Драма, трилер

Історія дев'яти людей, які приїхали до загадкового спа-центру, щоб знайти себе. Але відпочинок перетворюється на експеримент. Серіал із восьми серій із зірковим складом, включаючи Ніколь Кідман.

Трейлер серіалу "Дев"ять ідеальних незнайомців"

6. "Чудова пара"

Жанр: детектив, драма, кримінал

"Чудова пара" (The Perfect Couple) — це детективний мінісеріал, що вийшов у вересні 2024 року на платформі Netflix. Його створено за мотивами однойменного роману Елін Гільдербранд. Серіал поєднує елементи кримінальної драми, сімейної сатири та загадкового трилера.

Події розгортаються навколо весілля Амелії Сакс, яка виходить заміж за представника однієї з найзаможніших родин Нантакету, Вінбері. Підготовка до весілля досягає піку, коли на пляжі знаходять мертву людину. Ця подія перетворює розкішну церемонію на кримінальне розслідування. З кожним епізодом відкриваються сімейні таємниці, а підозри падають на всіх учасників.

Трейлер серіалу "Чудова пара"

7. "Чому жінки вбивають"

Жанр: драма, комедія, кримінал

"Чому жінки вбивають" (Why Women Kill) — це американський комедійно-драматичний серіал від Марка Черрі, творця "Відчайдушних домогосподарок" та "Підступних покоївок". Серіал вийшов у 2019 році на платформі Paramount+ і складається з двох сезонів.

Сезон 1: Три жінки з різних епох (1960-ті, 1980-ті та 2019 рік) живуть у одному й тому самому будинку в Пасадені. Кожна стикається із зрадою свого партнера і вирішує ці проблеми дуже по-різному:

Сезон 2: Події зосереджуються на Риті Кастільо (Лана Паррілла) та Алмі Філкотт (Еллісон Толман) у 1949 році. Сюжет досліджує теми класових розбіжностей, жадібності та таємниць у Голлівуді.

Трейлер серіалу "Чому жінки вбивають"

Нагадаємо, які фільми можна подивитися для осінньої атмосфери.

Також Фокус писав про топ 5 бойовиків 2024 року.