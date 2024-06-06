Энты из "Властелина колец" существуют: 30-метровое ходячее дерево выжило в затерянном лесу (фото)

Необычное северное дерево выглядит так, будто сошло со страниц книги Дж. Р. Р. Толкина и шагает по пустому полю.

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Причудливое гигантское дерево с парой стволов, похожих на ноги, названо "Деревом года" Новой Зеландии. Гигантское растение поразительно похоже на энта из "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкина и последние несколько столетий остается единственным выжившим деревом в затерянном лесу, пишет Live Science.

Из-за его внешнего вида растение прозвали "ходячим деревом", но на самом деле оно относится к виду северная рата (Metrosiderosrobusta) — одна из самых высоких цветущих пород Новой Зеландии, возраст которой может достигать 1000 лет. Корни и длинные, похожие на руки, ветви делают дерево похожим на энта — вымышленную расу древовидных существ, охраняющих леса Средиземья во вселенной "Властелина колец".

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Удивительное дерево одиноко стоит посреди большого загона рядом с кладбищем на западном побережье Южного острова. Исследователи отмечают, что высота дерева составляет около 132 метров, что сопоставимо с семиэтажным зданием.

В 2024 году ходячее дерево стало победителем премии "Дерево года" Новозеландской лесоводческой ассоциации (NZ Arb), получив 42% всех голосов. По словам органиатора соревнований Брэда Кадуолладера, дерево попросту "вырвалось в лидеры с самого начала конкурса".

Ученые отмечают, что точный возраст ходячего дерева, увы, неизвестен, но оно является единственным представителем "затерянного леса", вырубленного около 150 лет назад. Известно, что лес был вырублен семьей местных фермеров, однако даже они посчитали ходячее дерево особенным и сохранили его.

Деревья северной раты являются эпифитами — тип деревьев, жизнь которых начинается с поверхности дерева-хозяина. Далее они отращивают воздушные корни, которые в конечном итоге достигают почвы. Ходячее дерево, вероятно, начало жизнь высоко в кроне своего хозяина, питаясь воздухом и дождевой водой, прежде чем достичь земли. Его необычное расположение корней, вероятно, было вызвано тем, как он рос вокруг дерева-хозяина, которое, как считают ученые, вымерло много веков назад.

Ходячее дерево назвали "Деревом года" Новой Зеландии Фото: Gareth Andrews

Ученые до сих пор не знают, чем обусловлен столь удивительный внешний вид дерева, однако предполагают, что это могло произойти, из-за того, что дерево-хозяин было слишком большим; либо могло быть другое дерево, упавшее и прижавшееся к дереву-хозяину, а потому корни раты раскололись у земли.

Деревья северной раты также являются эндемиками Новой Зеландии и когда-то являлись одним из самых распространенных местных видов. Однако, по словам ученых, за последние десятиелтия их ареал значительно сократился и теперь они внесены в список уязвимых.

Ранее Фокус писал о самом высоком дереве на Земле: ученые рассказали, на сколько оно еще может вырасти.