Дом хоббита: уникальный особняк посреди города раскрывает свои тайны (фото)

Сказочный дом, созданный бывшим художником Disney, может стать идеальным местом для тех, кто мечтает о жизни в стиле фэнтези.

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Впервые на рынке появился уникальный особняк в стиле Толкиена, известный как "Дом хоббита". Расположенный в Калвер-Сити, Калифорния, этот сказочный комплекс, созданный бывшим художником Disney, может быть продан за 1,95 миллиона долларов. Об этом пишет Realtor.

Архитектура этого места словно сошла со страниц "Властелина колец". Причудливые крыши, каменные стены, сводчатые потолки и резная мебель ручной работы создают атмосферу волшебной страны. Здесь нет привычных дверных ручек и углов в 90 градусов, а интерьер напоминают каюту шотландского морского капитана.

Комплекс включает в себя девять построек, в которых насчитывается десять спален и девять ванных комнат. Среди особенностей – кухни в стиле галеры, веревки вместо дверных ручек и даже уютный бар в духе классического паба, идеально подходящий для путешественников и любителей фэнтези.

Идея и реализация этого необычного проекта принадлежат Лоуренсу Джозефу Фото: Los Angeles Times

Идея и реализация этого необычного проекта принадлежат Лоуренсу Джозефу, художнику и плотнику, который начал строительство в 1940-х годах и доводил его до совершенства вплоть до своей смерти в 1991 году. Позже дом был признан историческим памятником культуры Лос-Анджелеса и передан в доверительное управление.

Находясь неподалеку от таких крупных развлекательных студий, как Sony и Amazon MGM Studios, "Дом хоббита" имеет долгую связь с Голливудом. В одном из зданий когда-то проживал известный актер Ник Нолте, трехкратный номинант на премию "Оскарʼ.

Издание отмечает, что продажа осуществляется по системе "как есть", включая оригинальную мебель, живописные пруды и даже черепах, загорающих на солнце.

Ранее Фокус сообщал, что мужчина превратил старый автобус в двухэтажный дом своей мечты. Чей Денн и его семья убрали 28 пассажирских кресел. После поднятия крыши и внутренней отделки в доме на колесах появились две спальни, кабинет, кухня с барной стойкой, полноценная ванная и чердак для хранения вещей.

Также стало известно, что многомиллионный особняк на берегу моря решили снести. Роскошное жилье площадью 5 100 квадратных футов с потрясающим видом на набережную было превращено в руины всего за два дня. Власти пошли на крайние меры, чтобы предотвратить его обрушение.