Будинок гоббіта: унікальний особняк посеред міста розкриває свої таємниці (фото)

Казковий будинок, створений колишнім художником Disney, може стати ідеальним місцем для тих, хто мріє про життя в стилі фентезі.

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Уперше на ринку з'явився унікальний особняк у стилі Толкієна, відомий як "Будинок гоббіта". Розташований у Калвер-Сіті, Каліфорнія, цей казковий комплекс, створений колишнім художником Disney, може бути проданий за 1,95 мільйона доларів. Про це пише Realtor.

Архітектура цього місця немов зійшла зі сторінок "Володаря перснів". Химерні дахи, кам'яні стіни, склепінчасті стелі та різьблені меблі ручної роботи створюють атмосферу чарівної країни. Тут немає звичних дверних ручок і кутів у 90 градусів, а інтер'єр нагадує каюту шотландського морського капітана.

Комплекс містить дев'ять будівель, у яких налічується десять спалень і дев'ять ванних кімнат. Серед особливостей — кухні в стилі галери, мотузки замість дверних ручок і навіть затишний бар у дусі класичного пабу, що ідеально підходить для мандрівників і любителів фентезі.

Ідея та реалізація цього незвичайного проєкту належать Лоуренсу Джозефу Фото: Los Angeles Times

Ідея і реалізація цього незвичайного проєкту належать Лоуренсу Джозефу, художнику і теслі, який розпочав будівництво в 1940-х роках і доводив його до досконалості аж до своєї смерті в 1991 році. Пізніше будинок було визнано історичною пам'яткою культури Лос-Анджелеса і передано в довірче управління.

Перебуваючи неподалік від таких великих розважальних студій, як Sony та Amazon MGM Studios, "Дім гоббіта" має довгий зв'язок із Голлівудом. В одному з будинків колись проживав відомий актор Нік Нолте, триразовий номінант на премію "Оскар".

Видання зазначає, що продаж здійснюється за системою "як є", включно з оригінальними меблями, мальовничими ставками й навіть черепахами, які засмагають на сонці.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік перетворив старий автобус на двоповерховий будинок своєї мрії. Чей Денн і його сім'я прибрали 28 пасажирських крісел. Після підняття даху і внутрішнього оздоблення в будинку на колесах з'явилися дві спальні, кабінет, кухня з барною стійкою, повноцінна ванна і горище для зберігання речей.

Також стало відомо, що багатомільйонний особняк на березі моря вирішили знести. Розкішне житло площею 5 100 квадратних футів із приголомшливим краєвидом на набережну було перетворено на руїни всього за два дні. Влада пішла на крайні заходи, щоб запобігти його обваленню.