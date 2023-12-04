Не только в книгах Толкина. Ученые говорят, что деревья могут ходить, но не все

Исследователи объяснили, как растет уникальное дерево, которое считается священным в Индии.

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Баньяновые деревья, которые считаются священным в индуизме, могут "ходить" с помощью своих уникальных корней. Они настолько гибкие, что позволяют дереву передвигаться, чтобы получить максимально возможное количество света и питательных веществ, пишет IFLScience.

Благодаря такой уникальной способности, баньян был признан самым большим деревом по занимаемой им площади. Если посмотреть на баньян, то скорее всего, он будет напоминать целый лес, хотя на самом деле, это всего лишь один крупный организм.

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Самый большой экземпляр, известный как Большой Баньян занимает площадь 1347 квадратных метров. Невероятно огромный экземпляр расположен в ботаническом саду Ачарья Джагадиш Чандра Босе в Калькутте.

Баньян, который также известен как "инжир-душитель", вырастает из семян, падающих на другие деревья. Затем баньян пускает свои корни вниз, чтобы задушить другое дерево. После этого растение выпускает свои характерные корни, из которых вырастают ветви, похожие на отдельно растущие деревья.

Но передвигается баньян очень неспешно. Он перемещается по лесной подстилке со скоростью, которая практически незаметна для людей. Во время своего передвижение растение реагирует на окружающую среду и адаптируется к экосистеме. Эти деревья также имеют весьма впечатляющую продолжительность жизни – от 250 до 500 лет.

Помимо своей уникальной биологической особенности баньяновые деревья также имеют символическое значение. В Индии дерево называют "Вата-врикша" и ассоциируют его с Иамой, богом смерти. Поэтому дерево часто выращивают рядом с крематориями в некоторых индийских городах.

С момента обретения независимости индийский народ вернул символизм баньяна, и теперь он является национальным деревом Индии.

Напомним, официально самое высокое дерево на планете находится в Калифорнии и достигает в высоту почти 116 метров, однако исследователи отмечают, что теоретический предел еще выше.