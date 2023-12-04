Не тільки в книгах Толкіна. Учені кажуть, що дерева можуть ходити, але не всі

Дослідники пояснили, як росте унікальне дерево, яке вважається священним в Індії.

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Баньянові дерева, які вважаються священним в індуїзмі, можуть "ходити" за допомогою свого унікального коріння. Вони настільки гнучкі, що дають змогу дереву пересуватися, щоб отримати максимально можливу кількість світла та поживних речовин, пише IFLScience.

Завдяки такій унікальній здатності, баньян був визнаний найбільшим деревом за площею, яку він займає. Якщо подивитися на баньян, то, найімовірніше, він нагадуватиме цілий ліс, хоча насправді це всього лише один великий організм.

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Найбільший екземпляр, відомий як Великий Баньян, займає площу 1347 квадратних метрів. Неймовірно величезний екземпляр розташований у ботанічному саду Ачар'я Джагадіш Чандра Босе в Калькутті.

Баньян, який також відомий як "інжир-душитель", виростає з насіння, що падає на інші дерева. Потім баньян пускає своє коріння вниз, щоб задушити інше дерево. Після цього рослина випускає своє характерне коріння, з якого виростають гілки, схожі на окремі дерева.

Але пересувається баньян дуже неспішно. Він переміщається лісовою підстилкою зі швидкістю, яка практично непомітна для людей. Під час свого пересування рослина реагує на навколишнє середовище й адаптується до екосистеми. Ці дерева також мають досить вражаючу тривалість життя — від 250 до 500 років.

Крім своєї унікальної біологічної особливості баньянові дерева також мають символічне значення. В Індії дерево називають "Вата-врікша" і асоціюють його з Ямою, богом смерті. Тому дерево часто вирощують поруч із крематоріями в деяких індійських містах.

З моменту здобуття незалежності індійський народ повернув символізм баньяна, і тепер він є національним деревом Індії.

Нагадаємо, офіційно найвище дерево на планеті розташоване в Каліфорнії та сягає заввишки майже 116 метрів, однак дослідники зазначають, що теоретична межа ще вища.