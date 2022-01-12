Лили Джеймс повторила культовый образ Памелы Андерсон на съемках "Пэм и Томми" (фото)

2 февраля 2022 года премьера ожидаемого сериала о секс-скандале 90-х.

Главная актриса сериала "Пэм и Томми", который ожидается 2 февраля 2022-го года на стриминговом сервисе Hulu, Лили Джеймс буквально превратилась в свой прототип, Памелу Андерсон, для съемок картины. Об этом сообщает The Sun.

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[ + – ] Лили Джеймс в образе Памелы Андерсон.

Превращение британской актрисы в секс-символ 90-х вызвало бурную реакцию в Сети. Ведь образ в точности повторяет культовый лук Памелы Андерсон – в известном купальнике из "Спасателей Малибу" и с ее фирменной укладкой.

Лили Джеймс отметила, что перевоплощаться в Памелу Андерсон приходилось не только снаружи, но и внутри. А грим и укладка занимали по 4 часа в день. Однако актрисе понравились эти трансформации, и она не хотела выходить из образа суперзвезды 90-х.

Отметим, что в сериале будет освещена тема романа секс-символа 90-х Памелы Андерсон и ее мужа, барабанщика рок-группы Mötley Crüe Томми Ли, с которым они были в браке с 1995-го по 1998 год. В этом союзе родились два сына – Брендон Томас и Дилан Джаггер Ли.

[ + – ] Памела Андерсон и Томми Ли в 90-х.

В центре картины – известный секс-скандал, который спровоцировало похищение кассеты с интимным видео Андерсон и ее мужа. Ролик оказался в Сети, а супруги пытались судиться с компанией Internet Entertainment Group и вернуть материалы, однако, неудачно.

Главными актерами "Пэм и Томми" стали Лили Джеймс (Памела Андерсон), Себастьян Стэн (Томми Ли), Сет Роген (он сыграет мужчину, из-за которого видео оказалось в Интернете), Эндрю Дайс, Тейлор Шиллинг и другие. Сами же виновники инцидента 90-х не приняли участия в создании картины, а Памела Андерсон даже разозлилась из-за поднятия этой темы и назвала сериал "дешевой, черт возьми, подделкой"

[ + – ] 2 февраля 2022 года ожидается премьера сериала о секс-скандале 90-х.

Ранее Фокус писал о выходе первого тизера и трейлера сериала "Пэм и Томми".

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