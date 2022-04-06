54-річна Памела Андерсон у рожевому з'явилася на вулицях Нью-Йорка

Акторка зайнята просуванням мюзиклу "Чикаго", де грає головну роль. Прем'єру шоу заплановано на 12 квітня.

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Американська актриса і модель Памела Андерсон показала, що все ще в чудовій формі, з'явившись у Нью-Йорку, де перебувала у межах просування свого бродвейського мюзиклу "Чикаго".

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На публіці Памела сяяла в рожевій спідниці-олівці й топі з квітковим принтом і мереживним оздобленням. Поверх топу вона накинула укорочений жакет із дзеркальним оздобленням, а образ доповнила сірою сумочкою та туфлями бежевого кольору на шпильці.

[ + – ] Памела Андерсон у Нью-Йорку Фото: Getty Images

Прем'єру мюзиклу заплановано на 12 квітня. Памела зіграє головну роль, перетворившись на Роксі Харт. Оригінальна постановка, поставлена Бобом Фоссом, мала лише помірний успіх у 1970-х, попри те, що в ній відзначилися Гвен Вердон та Чіта Рівера. Вдруге шоу відродили в 1996 році. Його поставила колишня коханка Боба Енн Рейнкінг "у стилі Боба Фосса", і вона мала величезний успіх. Відродження стало другим за тривалістю бродвейським мюзиклом усіх часів, поступившись лише "Примарі опери".

До Андерсон роль Роксі виконували такі зірки як Брук Шилдс, Ешлі Сімпсон, Ліза Рінна, Еріка Джейн, Крісті Брінклі та Мелані Гріффіт.

Нещодавно Памела у програмі "Доброго ранку, Америка" розповіла, що її майбутній документальний проєкт, створений Netflix, розповість "справжню історію" її життя, і там буде згадка про її підготовку до мюзиклу "Чикаго". Заяву зробили після того, як з'явилося багато повідомлень про те, що Андерсон була досить засмучена мінісеріалом Hulu "Пем і Томмі", де головні ролі зіграли Лілі Джеймс та Себастьян Стен. Вони втілили на екрані образи Памели та її першого чоловіка Томмі Лі з Motley Crue, а сюжет розповідає про крадіжку та оприлюднення відомого секс-відео Пем та Томмі у 1995 році.

Серіал створили без участі реальних знаменитостей, історію яких він розповідав.

За словами інсайдерів, Памела "досі почувається ображеною" через крадіжку секс-відео, а серіал знову поверну її "в дуже болючі часи".

Знаменитості вдосталь приходили і йшли з шоу, і тільки Роксі грала запаморочливий діапазон імен, включаючи Брук Шилдс, Ешлі Сімпсон, Лізу Рінну, Еріку Джейн, Крісті Брінклі й Мелані Гріффіт.

Нагадаємо, нещодавно Памела Андерсон знову стала вільна, пробувши вшосте в шлюбі трохи більше як рік. Акторку помітили в Малібу.