54-летняя Памела Андерсон в розовом появилась на улицах Нью-Йорка

Актриса занята продвижением мюзикла "Чикаго", где играет главную роль. Премьера шоу запланирована на 12 апреля.

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Американская актриса и модель Памела Андерсон показала, что все еще находится в отличной форме, появившись в Нью-Йорке, где находилась в рамках продвижения своего бродвейского мюзикла "Чикаго".

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На публике Памела блистала в облегающей розовой юбке-карандаш и топе с цветочным принтом и кружевной отделкой. Поверх топа она накинула укороченный жакет с зеркальной отделкой, а образ дополнила серой сумочкой и туфлями бежевого цвета на шпильке.

[ + – ] Памела Андерсон в Нью-Йорке Фото: Getty Images

Премьера мюзикла запланирована на 12 апреля. Памела сыграет главную роль, перевоплотившись в Рокси Харт. Оригинальная постановка, поставленная Бобом Фоссом, имела лишь умеренный успех в 1970-х, несмотря на то, что в ней блистали Гвен Вердон и Чита Ривера. Второй раз шоу было возрождено в 1996 году. Его поставила бывшая любовница Боба Энн Рейнкинг "в стиле Боба Фосса" , и оно имело огромный успех. Возрождение стало вторым по продолжительности бродвейским мюзиклом всех времен, уступив только "Призраку оперы".

До Андерсон роль Рокси исполняли такие звезды как Брук Шилдс, Эшли Симпсон, Лиза Ринна, Эрику Джейн, Кристи Бринкли и Мелани Гриффит.

Недавно Памела в программе "Доброе утро, Америка" рассказала, что ее будущий документальный проект, созданный Netflix расскажет "настоящую историю" ее жизни, и там будет упоминание о ее подготовке к мюзиклу "Чикаго". Заявление было сделано после того, как появилось множество сообщений о том, что Андерсон была немало расстроена мини-сериалом Hulu "Пэм и Томми", где главные роли сыграли Лили Джеймс и Себастьян Стэн. Они воплотили на экране образы Памелы и ее первого мужа Томми Ли из Motley Crue, а сюжет рассказывает о краже и обнародовании известного секс-видео Пэм и Томми в 1995 году.

Сериал был создан без участия реальных знаменитостей, чью историю он рассказывал.

По словам инсайдеров, Памела "по сей день чувствует себя оскорбленной" из-за кражи секс-видео, а сериал вновь верну ее "в очень болезненные времена".

Знаменитости в изобилии приходили и уходили из шоу, и только Рокси играла головокружительный диапазон имен, включая Брук Шилдс, Эшли Симпсон, Лизу Ринну, Эрику Джейн, Кристи Бринкли и Мелани Гриффит.

Напомним, недавно Памела Андерсон снова стала свободна, пробыв шестой раз в браке чуть более года. Актрису заметили в Малибу.