Памела Андерсон выгуляла в Малибу кроксы на шпильке

После развода с пятым мужем Дэном Хейхерстом Памела вернулась из Канады в США.

55-летняя американская актриса и бывшая модель Памела Андерсон обратила на себя внимание очевидцев в Малибу, когда появилась на улице в полностью белом образе.

Для прогулки знаменитость выбрала белую футболку и льняные укороченные брюки такого же цвета. Образ она дополнила плетеной сумочкой-корзиной, а на ногах у нее были белые крокрсы на черной шпильке Madame Mules, созданные в сотрудничестве Crocs с Balencia.

Памела обошлась без аксессуаров, ограничившись парой солнцезащитных очков в белой оправе, а волосы оставила распущенными.

Фото: Скриншот

Андерсон, прославившаяся после того, как ее заметили на трибунах бейсбольного матча в конце 80-х, в этом году снова оказалась в заголовках газет. Во-первых, ее прошлое было возвращено к жизни с помощью сериала Hulu "Пэм и Томми", в котором ее сыграла актриса Лили Джеймс. Он повествовал о секс-видео ее и бывшего мужа Томми Ли, которое стало достоянием общественности в 90-е годы и спровоцировало грандиозный скандал, а также крушение брака знаменитостей.

[ + – ] Памела Андерсон и Томми Ли

Также Памела сыграла роль Рокси Харт в бродвейском мюзикле "Чикаго", вернувшись к творчеству. Представления продолжались до 5 июня, и эту роль сама актриса назвала работой своей мечты.

"Я думаю, что слава для Рокси – это свобода. Речь идет не только о том, чтобы быть знаменитым, речь идет о свободе и внимании, поэтому я могу относиться ко многим вещам в шоу с пониманием… В этом есть тьма. Есть также тьма в СМИ и в реальной жизни. Это очень интересная пьеса, и она культовая. Это длится вечно, потому что это великая история. И всегда есть что-то под всем гламуром, что делает его еще более гламурным", – заявила она.

Пэм была замужем за барабанщиком Motley Crue с 1995 по 1998 год, и у них двое сыновей — Брэндон Томас Ли, которому сейчас 26 лет, и 24-летний Дилан Джаггер Ли.

Не так давно Памела развелась со своим пятым мужем, с которым была в браке чуть больше года. После развода она вернулась из Канады обратно в Малибу.