Выбитые зубы и сломанные кости. Какую цену платят женщины, чтобы их ноги выглядели "как у Барби"

Исследователи предупреждают, что слепое подражание кумиру, может обернуться неотложкой и даже стать причиной уродств.

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В последние недели ноги Марго Робби заполонили Интернет, а именно снимок для рекламной кампании в поддержку нового фильма о Барби. Этот снимок уже стал культовым и разлетелся по сотням автобусов и рекламных щитов. Любопытно, что снимок привлек внимание не только тех, кто ждет выхода фильма, но и исследователей, пишет Daily Mail.

Ученые тут же напомнили, что стремление соответствовать образу знойной "девушки Барби" в комплекте с розовыми туфлями с каблуками до небес может привести к повреждению ног. Более того, подобные повреждения далеко выходят за рамки легкой болезненности после долгого дня, предупреждают эксперты.

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Исследователи обнаружили, что постоянное ношение обуви на высоком каблуке, как то делает почти половина женщин во всем мире, так сильно напрягает икроножные мышцы, что со временем они буквально начинают укорачиваться — в среднем на 13%. Кроме того, статистика свидетельствует о том, что каблуки становятся причиной около 3 миллионов травм ежегодно.

Исследовательская группа из Университета Алабамы в Бирмингеме обнаружила, что в период с 2002 по 2012 годы в отделениях помощи с травмами, связанными с ношением обуви на высоких каблуках, оказались более 123 000 женщин.

Предыдущие исследования также показали, что миллионы женщин во всем мире страдают от болей в пальцах ног и подушечках стоп из-за давления, которое оказывает на эти области удерживание стопы в неестественном для нее положении. Таким образом ношение обуви на высоких каблуках приводит к воспалению, которое препятствует нормальным движениям от ходьбы до прыжков.

Результаты еще одного исследования свидетельствуют о том, что почти три четверти женщин носят высокие каблуки время от времени или ежедневно. Из них 59% сообщали о болях в пальцах ног, а 54% жаловались на боли в подушечках стоп. Исследователи отмечают, что высокий каблук также вынуждает стопу, в особенности пальцы, опуститься вниз — со временем это приводит к напряжению мышц свода стопы и вызывает воспаление. В результате может развиться фасциит, вызывающий острую стреляющую боль в пятке.

Другие исследования показывают, что высокие каблуки толкают тело вперед таким образом, что пальцы ног фактически толкаются вниз, что оказывает избыточное давление на переднюю часть стопы и вызывает сокращение икроножных мышц в среднем приблизительно на 13%. При длительном ношении обуви на высоком каблуке короткие икроножные мышцы адаптируются и становятся более напряженными. Это в свою очередь увеличивает риск травм, в том числе растяжений или повреждений сухожилий.

Давление вниз на относительно небольшую переднюю часть стопы затрудняет отталкивание от земли и создает нагрузку на мышцы-сгибатели бедра, расположенные в верхней передней части бедер, которым теперь приходится работать сверхурочно. Со временем это может привести к развитию болей в пояснице.

Однако ученые уверяют, что ношение обуви на высоком каблуке, увы, влияет не только на ноги. Дело в том, что при ношении каблуков икроножные мышцы фактически находятся в постоянном напряжении и теряют способность растягиваться, а это уже может привести к испорченной осанке.

В результате ученые советуют любителям "ножек как у Барби" пересмотреть свои взгляды. Так как избыточное давление на переднюю часть стопы увеличивается с каждым сантиметром. Для примера, 7,5-сантиметровый каблук оказывает на 75% больше давления на стопу, чем мы испытываем обычно.

Любопытно, что в одном из исследований 38% женщин заявили, что даже несмотря на боль и дискомфорт они все равно не откажутся от ношения обуви на высоком каблуке.

Ранее Фокус писал о том, что ученые вычислили оптимальную высоту каблука.