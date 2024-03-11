Босоножки для вашей летящей походки: тренды лета 2024 года (фото)

По мнению стилистов обуви, в моду возвращаются модели, которые открывают только некоторые пальцы ног, сандалии-гладиаторы, а также с ремешком на щиколотке.

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Да, все еще холодно, да, за окном — морозная весна. Но это не повод для нас не заглянуть в приближающееся лето, когда мы станем не только надевать футболки, сарафаны и легкие платья, а и босоножки, сандалии, шлепанцы. То есть открытую обувь, хотя в этом сезоне в моду возвращаются так называемые "прятки" — модели, которые открывают только некоторые пальцы ног, сандалии-гладиаторы, а также с ремешком на щиколотке.

А вот цветовое решение ваших босоножек или шлепок полностью повторяет общие тренды сезона весна-лето’2024: серый, нюд, персиково-розовый, желтый как сливочное масло, пудрово-голубой, зеленый — мята с молоком, сиреневый, темно-красный, золотой, серебристый. Короче, разнообразия достаточно, о чем нам рассказали стилисты итальянского Vogue. Что ж, хорошей нам прогулки!

Высокие босоножки на шпильке с эффектом неожиданности

В летнем сезоне этого года босоножки на высоком каблуке незаменимы для каждой модницы, стремящейся оставить шлейф элегантности и женственности. Помимо высоты, которую можно носить и в повседневной жизни (многие предложения от 9 до 10 см), на подиумах мы видели настоящие "шпильки-убийцы", то есть очень высокие и худые, которые проверяют равновесие.

По этой причине вы найдете множество сандалий с ремешками, Т-образными перекладинами, вдохновленными танцорами танго. Кроме классических черных, стоит попробовать яркие оттенки, например красный, зеленый.

Сандалии Jewel: не только классика

Лето — идеальное время, чтобы окунуться в блеск украшенных драгоценными камнями сандалий. Эти маленькие произведения искусства для ног со сверкающими деталями не только привлекают внимание и придают царственный вид любому ансамблю. Но настоящая новинка — цепочки и металлизированная кожа.

Материалы, из которых изготовлены эти сандалии, являются драгоценными и тщательно отобранными, чтобы гарантировать необыкновенный визуальный результат. Однако если вы ищете что-то особенное, выберите сандалии с манжетами — ремешок выглядит как изысканный браслет на щиколотке.

Сандалии на танкетке, а не просто эспадрильи

Независимо от того, какой стиль вы предпочитаете, летние туфли на танкетке предлагают комфортное сочетание. Выберите модель, которая лучше всего соответствует вашей индивидуальности, и наслаждайтесь уверенной походкой.

Кроме классических эспадрилей с плетеной веревкой, этим летом в моде снова возвращаются легкие пробковые сандалии, что отлично дополняет бохо-образ, джинсовый наряд и струящиеся юбки, как в 2000-х.

Сандалии-шлепанцы: минималистичные, но сексуальные

Шлепанцы на каблуке переживают возрождение, принося с собой нотку минимализма и элегантности. Эти сандалии с простыми линиями передают вневременной дух ушедшей эпохи: с тонкими ремешками — они придают изысканный вид любому летнему образу и подходят и для работы, и для вечерней встречи. Независимо от того, носите ли вы их с джинсами или легким платьем, эти сандалии передают непринужденную элегантность.

Сандалии на плоской подошве: от мягких тапочек до тапочек-крабов

Неформальный комфорт и утонченная элегантность удовлетворят даже самых требовательных женщин. Среди наиболее популярных вариантов выделяются тапочки на плоской подошве, но наиболее востребованными будут удобные варианты, то есть сандалии с мягкой подкладкой на подошве.

Знаменитые сандалии краба, уже в течение нескольких лет занимающие лидирующие позиции, также подтвердили свою популярность и теперь стали символом стиля Quiet Luxury, когда основой становится эстетика минимализма с высоким качеством материала, из которого изготовлена та же обувь, и правильно подобранными оттенками натуральных цветов.

Удобные босоножки на каждый день или на отдых

Ключевое слово при выборе летней обуви в этом сезоне — комфорт, вот и ищем модели, сочетающие стиль и поддержку для прогулки без стресса. Кстати, именно поэтому так популярны бренды Birkenstock и Teva.

Так, сандалии Birkenstock известны во всем мире благодаря своей анатомической форме, а контурная подошва, созданная специально для поддержки свода стопы и равномерного распределения веса, делает эти сандалии идеальными для долгих летних прогулок.

Сандалии Teva универсальны спортивным дизайном и являются идеальным выбором для тех, кто ищет комфорт, не жертвуя при этом стилем. Регулируемые ремни и мягкая подошва обеспечивают поддержку и устойчивость при каждом шаге. Они идеально подходят для приключений на свежем воздухе, обеспечивая сцепление и износостойкость без ущерба для эстетики вашего образа.

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