Весенняя женская обувь, которая будет в тренде в 2024 году (фото)

Никогда не стоит недооценивать роль обуви в образе. Всего одна пара может полностью преобразить образ, и безнадежно его испортить. Именно поэтому никогда не пренебрегайте советами и прислушивайтесь к стилистам, которые часто рассказывают, какая обувь и к чему подходит.

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Балетки Мэри-Джей

Балетки Mary Jane бесспорно являются трендом в мире моды. Они сочетают в себе элегантность и удобство, идеально подходя для повседневной носки или особых случаев. Мэри-Джейн обувь обычно имеет ремешок, который застегивается на щиколотке или ноге, что делает их удобными в носке и придает им стильный вид. Они могут быть выполнены из различных материалов, таких как кожа, замша или ткань, и предлагаются в различных вариантах цвета, что делает их универсальным выбором для любого гардероба.

Носить балетки Мэри-Джейн в новом сезоне можно будет буквально со всем гардеробом: джинсами или классическими брюками, свободными платьями или даже трендовыми микрошортами. Одним словом балетки Мэри-Джейн маст-хэв этого сезона.

Туфли в "мужском стиле"

Если хрупкие балетки вам не по душе, тогда обратите внимание на совершенно противоположный тренд — "туфли в мужском стиле". Тенденция в последние годы показывает, что туфли в "мужском стиле" все больше используются в женском гардеробе. Это может быть обувь на каблуке с массивным видом или ботинки в минималистическом стиле. Оксфорды, дерби, борги и другие традиционно мужские на массивной подошве станут одной из самых желанных пар обуви в женском магазине. Такой выбор обуви придаст образу строгости и стильности, создавая яркий контраст. Носить их можно с костюмами со свободной посадкой, или же с женскими платьями в цветочный принт.

Лоферы

Лоферы — это очень стильная обувь, которая дошла до нас из прошлых десятилетий и сейчас снова приобрела популярность. Они имеют плоскую подошву, закрытое верхнее отделение и часто имеют квадратную или круглую форму передней части. Лоферы могут быть изготовлены из различных материалов, таких как кожа, замша или синтетика. Эта пара абсолютно универсальна, прекрасно подходит под различные образы — от строгих офисных, до более простых и повседневных. Носите лоферы с джинсами, юбками или даже облегающими брюками для стильного и комфортного образа. Чтобы лоферы не потеряли актуальность в следующих сезонах сделайте выбор в сторону базовых цветов без лишних элементов декора.

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Ботинки со шнурками

Как бы ни хотелось как можно скорее надеть балетки или лоферы, но как минимум до начала апреля придется носить более теплый вариант обуви. Среди абсолютного маст-хэва — ботинки со шнурками. На массивной подошве с контрастными массивными люверсами или более лаконичные со слегка заостренным носком. Ботинки на шнурках — это всегда актуальный тренд в обуви. Они добавляют образу стильности и элегантности, подходят как для повседневного использования, так и для вечернего выхода. Благодаря разнообразию дизайнов и цветов, вы всегда сможете подобрать ботинки со шнурками, которые идеально подойдут к вашему стилю. Носить их можно буквально с чем угодно: от "кукольных" платьев, до брутальных джинсов и футболок.

Мюли

Еще одна пара обуви, которую нам натерпится надеть как только потеплеет — мюли. Пальма первенства среди трендов этого сезона досталась моделям на каблуках, однако для тех случаев, когда вам нужно будет много ходить, отличной альтернативой станет пара на плоском ходу. Особенно актуальны мюли с квадратным или острым носком — идеальный компромисс между элегантностью и комфортом.

Сапоги до колена

С нашим климатом в гардеробе обязательно понадобятся сапоги. Выбор лучше сделать в сторону вневременной пары на плоской подошве до колена. Их можно стилизовать по-разному, от сочетания с платьями или юбками до джинсов или леггинсов. Сапоги до колена могут добавить шика и стиля любому наряду. Если вы хотите оставаться в тренде, добавьте сапоги до колена в свой гардероб — отличный выбор! А главное, не волнуйтесь, что они выйдут из моды — это вечно актуальная модель.

Балетки с острым мысом

Мэри-Джейн — не единственная модель балеток на которую стоит обратить внимание в сезон весна-лето 2024. Не меньшей популярностью среди дизайнеров пользуется модель без перепонки и острым носком. Такие балетки визуально удлиняют ногу, даже несмотря на отсутствие каблука. Они прекрасно дополнят любой образ.

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