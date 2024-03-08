Весняне жіноче взуття, яке буде в тренді у 2024 році (фото)

Ніколи не варто недооцінювати роль взуття в образі. Усього одна пара може повністю перетворити образ, і безнадійно його зіпсувати. Саме тому ніколи не нехтуйте порадами і прислухайтеся до стилістів, які часто розповідають, яке взуття і до чого пасує.

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Щоб вам було простіше орієнтуватися в трендах майбутнього сезону, Фокус підготував підбірку трендовий пар взуття, які будуть актуальні весною 2024.

Балетки Мері-Джей

Балетки Mary Jane безперечно є трендом у світі моди. Вони поєднують у собі елегантність і зручність, ідеально підходячи для повсякденного носіння або особливих випадків. Мері-Джейн взуття зазвичай має ремінець, який застібається на щиколотці або нозі, що робить їх зручними у носінні та надає їм стильного вигляду. Вони можуть бути виконані з різних матеріалів, таких як шкіра, замша або тканина, і пропонуються в різних варіантах кольору, що робить їх універсальним вибором для будь-якого гардероба.

Носити балетки Мері-Джейн в новому сезоні можна буде буквально зі всім гардеробом: джинсами чи класичними штанами, вільними сукнями чи навіть трендовими мікрошортами. Одним словом балетки Мері-Джейн маст-хев цього сезону.

Туфлі в "чоловічому стилі"

Якщо тендітні балетки вам не до вподоби, тоді зверніть увагу на зовсім протилежний тренд — "туфлі в чоловічому стилі". Тенденція в останні роки показує, що туфлі у "чоловічому стилі" все більше використовуються у жіночому гардеробі. Це може бути взуття на підборах з масивним виглядом або черевики в мінімалістичному стилі. Оксфорди, дербі, борги і другі традиційно чоловічі на масивній підошві стануть однією з найбажаніших пар взуття в жіночому магазині. Такий вибір взуття додасть образу суворості та стильності, створюючи яскравий контраст. Носити їх можна з костюмами з вільною посадкою, або ж з жіночими сукнями у квітковий принт.

Лофери

Лофери — це дуже стильне взуття, яке дійшло до нас з минулих десятиліть і зараз знову набуло популярності. Вони мають плоску підошву, закрите верхнє відділення та часто мають квадратну або круглу форму передньої частини. Лофери можуть бути виготовлені з різних матеріалів, таких як шкіра, замша чи синтетика. Ця пара абсолютно універсальна, чудово підходить під різні образи — від суворих офісних, до більш простих та повсякденних. Носіть лофери з джинсами, спідницями або навіть облягаючими штанами для стильного і комфортного образу. Щоб лофери не втратили актуальність в наступних сезонах зробіть вибір у бік базових кольорів без зайвих елементів декору.

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Ботинки зі шнурками

Якби не хотілося якомога швидше одягнути балетки чи лофери, але як мінімум до початку квітня доведеться носити більш теплий варіант взуття. Серед абсолютного маст-хеву — ботинки зі шнурками. На масивній підошві з контрастними масивними люверсами або більш лаконічні зі злегка загостреним носком. Ботинки на шнурках — це завжди актуальний тренд у взутті. Вони додають образу стильності і елегантності, підходять як для повсякденного використання, так і для вечірнього виходу. Завдяки різноманітності дизайнів і кольорів, ви завжди зможете підібрати ботинки зі шнурками, які ідеально підійдуть до вашого стилю. Носити їх можна буквально з будь-чим: від "лялькових" суконь, до брутальних джинсів та футболок.

Мюлі

Ще одна пара взуття, яку нам натерпиться одягнути як тільки потепліє — мюлі. Пальма першості серед трендів цього сезону дісталася моделям на каблуках, однак для тих випадків, коли вам потрібно буде багато ходити, чудовою альтернативою стане пара на плоскому ходу. Особливо актуальні мюлі з квадратним або гострим носком — ідеальний компроміс між елегантністю і комфортом.

Чоботи до коліна

З нашим кліматом у гардеробі обовʼязково знадобляться чоботи. Вибір краще зробити в бік позачасової пари на плоскій підошві до коліна. Їх можна стилізувати по-різному, від поєднання з сукнями чи спідницями до джинсів чи легінсів. Чоботи до коліна можуть додати шику та стилю будь-якому вбранню. Якщо ви прагнете залишатися в тренді, додайте чоботи до коліна у свій гардероб – чудовий вибір! А головне, не хвилюйтеся, що вони вийдуть з моди — це вічно актуальна модель.

Балетки з гострим мисом

Мері-Джейн — не єдина модель балеток на яку варто звернути увагу в сезон весна-літо 2024. Не меншою популярністю серед дизайнерів користується модель без перетинки і гострим носком. Такі балетки візуально подовжують ногу, навіть не дивлячись на відсутність каблука. Вони чудово доповнять будь-який образ.

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