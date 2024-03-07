З чим носити одяг винного кольору (фото)

Один із найкращих способів урізноманітнити свій гардероб — це грати з кольором! Причому саме грати – не боятися сміливих, чуттєвих, яскравих, глибоких поєднань. Робота з кольором — це про творчість, тому тут треба неабияка фантазія та творча уява. Звісно більшість жінок інтуїтивно підбирають одяг та кольори у своєму гардеробі. Є два варіанти: подобається або ні. Однак, звісно попри власні вподобання варто все ж орієнтуватися на модні тенденції та пропозиції від стилістів.

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Зазвичай весною популярні яскраві та пастельні кольори. Такі відтінки, як м'ятний, персиковий, лимонний або кораловий, або ж класичний білий, який завжди буде актуальним на будь-який сезон. Однак, цією весною серед трендових відтінків буде також винний колір. Саме тому Фокус підготував підбірку варіантів поєднання винного кольору з іншими кольорами в жіночих образах.

Весною 2024 року винний колір буде одним з найгарячіших трендів. Цей колір володіє досить глибоким віденським відтінком, який додасть вашому гардеробу стильності та елегантності. Однак, з чим поєднувати цей колір, щоб виглядати стильно?

Винний + сірий

Поєднання винних і сірих кольорів в одязі створить стильний і елегантний образ. Наприклад, винний (виноградний) колір можна поєднати з сірими штанами або спідницею, або навпаки — винний светр може виглядати чудово з сірими штанами. Це спритно збалансує вас між яскравістю і класичністю.

Винний + блакитний

Поєднання вина та моря. Це поєднання в одязі створить цікавий контраст. Наприклад, винно-червона блуза може бути доповнена блакитними штанами або спідницею. Також можна спробувати поєднувати ці кольори в узорах або аксесуарах, які доповнять образ. Головне — збалансувати відтінки і кількість кожного кольору, щоб створити вдалий образ.

Винний + молочний

Винний і молочний — це чудова комбінація кольорів в одязі! Винний — теплий бордовий відтінок, який чудово поєднується з ніжною молочною або кремовою палітрою. Можна спробувати поєднати винний светр з молочними штанами або спідницею, або навпаки, вибрати винний акцентний елемент в одязі, коли решта речей будуть у молочних тонах. Ця комбінація створить ніжний, жіночний образ з теплим відтінком.

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Винний + запорошена троянда

Ви можете спробувати поєднати винний колір з запорошеною трояндою, додавши до них базові нейтральні відтінки, такі як чорний або білий. Наприклад, ви можете вибрати винну сукню та додати до неї аксесуари або взуття у кольорі запорошеної троянди. Це створить елегантний і стильний образ, який вразить інших.

Винний + червоний

Колір червоний і винний у поєднанні можуть створювати дуже теплу та затишну атмосферу у вбранні. Винний колір, який є глибоким відтінком червоного, може додати елегантності та стилю до вашого образу. Рекомендовано поєднувати ці два кольори за допомогою відтінків або аксесуарів, щоб досягти балансу та гармонії.

Нагадаємо, раніше ми писали, які жіночі шкіряні куртки будуть в тренді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, 5 цікавих ідей як носити спортивний костюм.