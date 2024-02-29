Які жіночі шкіряні куртки будуть в тренді весною 2024

Косуха — це укорочена куртка, яка має великий воріт та часто прикрашена металевими кнопками. Класична косуха була популярною серед пілотів у 20-х роках минулого століття і зараз стала не тільки елементом стилю у жіночому гардеробі, а й символом свободи та незалежності.

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З жіночих модних трендів у цьому сезоні косухи — це обов'язковий предмет гардероба. Цей вишуканий та стильний елемент одягу додасть вашому образу шарму та елегантність. Косухи можна комбінувати з будь-якими речами: вони гарно виглядають як з джинсами та кедами, так і з вечірніми сукнями та підборами. Це класичний предмет гардероба, який завжди в тренді. Однак, не всім цей варіант верхнього одягу може пасувати. Стиліст Іванна Булкат розповіла, як правильно підібрати косуху під свій тип фігури.

"Вкорочена шкірянка має згладжені приспущені плечі! А це означає, що це чудовий варіант для дівчат з широкими плечиками! Вкорочений фасон додасть вам вищого зросту(памʼятаємо про пропорції)! Якщо ж ви навпаки висока, вам краще підійдуть подовжені косухи! Пишногрудим дівчатам слід уникати таких моделей косух, де широкий розкладний ворот. Це акцентує ще більшу увагу на ваших грудях! Косуха повинна бути вільного крою! Вам має бути зручно в ній і з легким топомвесною і зі светром крупної вʼязки наприкінці жовтня! + плюс оверсайз завжди додає трохи повітря і свободи вашим аутфітам!",- зазначила стиліст.

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З чим та під що носити косуху?

Зазвичай жіночі косухи можна носити з джинсами, спідницями, сукнями або навіть шортами для різноманітного стилю. Також, важливо вибирати взуття та аксесуари, які гармоніють з косухою, щоб створити завершений образ. Також можна спробувати поєднати її з високими чоботами або кедами

Які косухи в моді у 2024 році

Зараз в тренді моделі жіночих косух це — класичні косухи з натуральної шкіри, оверсайз косухи, косухи з розмальованим або вишитим малюнком, а також косухи з металевими деталями, які додають стилю образу. Також популярні кольори — чорний, білий, бежевий і коричневий.

Нагадаємо, раніше ми писали, які моделі спідниць будуть в тренді весною 2024. Крім цього, Фокус писав, які речі з українським колоритом будуть в моді у 2024 році.