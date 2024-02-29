5 цікавих ідей як носити спортивний костюм (фото)

Спортивний костюм — це невідʼємний атрибут будь-якого жіночого гардероба. Цей одяг практичний, зручний і спокійно може виглядати стильно. Звісно більшість жінок купують спортивний костюм у повному наборі і в такому варіанті і носять його.

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Однак, стилісти запевняють, що кожен елемент жіночого спортивному костюму можна цікаво стилізувати з іншими речами з вашого гардероба. Зокрема, стиліст Альона Чорновол показала пʼять варіантів стилізації спортивного костюма.

Спортивні штани + рубашка + піджак + босоніжки + сумочка Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Спортивні штани + рубашка + піджак + босоніжки + сумочка

Для створення стильного та спортивного вбрання спробуйте поєднати пару спортивних штанів із сорочкою на ґудзиках, додавши блейзер для більш вишуканого вигляду. Доповніть ансамбль модними босоніжками та невеликою сумочкою для додання шику. Таке поєднання може бути універсальним і підходити для різних випадків, від повсякденних прогулянок до напівофіційних заходів.

Спортивні штани + топ + твідовий піджак + панама Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Спортивні штани + топ + твідовий піджак + панама

Поєднання спортивних штанів з топом і твідовим піджаком створять стильний і унікальний образ для повсякденного або напівофіційного випадку. Поєднання спортивних і класичних елементів може додати вашому вбранню цікаву родзинку. Обов’язково вибирайте предмети, які добре підходять і доповнюють один одного, щоб отримати цілісний вигляд. Доповнити образ можна панамою нейтральних кольорів, масивною сумкою та босоніжками.

Спортивні штани + светр в полоску на завʼязку + маленька сумочка + босоніжки на каблуку Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Спортивні штани + светр в полоску на завʼязку + маленька сумочка + босоніжки на каблуку

Спортивні штани — це завжди комфорт і свобода рухів, а светр в полоску додасть трохи стилю і закінченості. Додайте трішки аксесуарів маленьку сумочку, та одягніть взуття на підборах.

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Атласна спідниця та худі від спортивного костюма Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Атласна спідниця та худі від спортивного костюма

Атласну спідницю з худі від спортивного костюма спокійно можна поєднати для створення цікавого та стильного образу. Така комбінація матиме спортивний дотик, але водночас виглядатиме дуже елегантно. Додайте стриману сумочку та яскраві туфельки і ваш образ точно вразить оточуючих.

Шкіряна спідниця + худі від спортивного костюма + чоботи до коліна Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Шкіряна спідниця + худі від спортивного костюма + чоботи до коліна

Шкіряна спідниця в поєднанні з худі зі спортивного костюма може створити цікаве поєднання повсякденного і гострого стилів. Цей образ може бути універсальним і чудово підходити для сучасної нотки вашому вбранню. Додайте високі чоботи та маленьку сумочку і ваш образ буде неперевершеним.

Нагадаємо, раніше ми писали, стилісти назвали топ-10 речей, які варто придбати у свій гардероб цієї весни. Крім цього, Фокус раніше писав, як поєднувати шкіряні штани з весняними образами — поради стиліста.