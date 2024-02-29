5 интересных идей как носить спортивный костюм (фото)

Спортивный костюм — это неотъемлемый атрибут любого женского гардероба. Эта одежда практичная, удобная и спокойно может выглядеть стильно. Конечно большинство женщин покупают спортивный костюм в полном наборе и в таком варианте и носят его.

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Однако, стилисты уверяют, что каждый элемент женского спортивного костюма можно интересно стилизовать с другими вещами из вашего гардероба. В частности, стилист Алена Черновол показала пять вариантов стилизации спортивного костюма.

Спортивные штаны + рубашка + пиджак + босоножки + сумочка Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Спортивные штаны + рубашка + пиджак + босоножки + сумочка

Для создания стильного и спортивного наряда попробуйте совместить пару спортивных брюк с рубашкой на пуговицах, добавив блейзер для более изысканного вида. Дополните ансамбль модными босоножками и небольшой сумочкой для придания шика. Такое сочетание может быть универсальным и подходить для разных случаев, от повседневных прогулок до полуофициальных мероприятий.

Спортивные штаны + топ + твидовый пиджак + панама Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Спортивные штаны + топ + твидовый пиджак + панама

Сочетание спортивных брюк с топом и твидовым пиджаком создадут стильный и уникальный образ для повседневного или полуофициального случая. Сочетание спортивных и классических элементов может придать вашему наряду интересную изюминку. Обязательно выбирайте предметы, которые хорошо подходят и дополняют друг друга, чтобы получить целостный вид. Дополнить образ можно панамой нейтральных цветов, массивной сумкой и босоножками.

Спортивные штаны + свитер в полоску на завязке + маленькая сумочка + босоножки на каблуке Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Спортивные штаны + свитер в полоску на завязке + маленькая сумочка + босоножки на каблуке

Спортивные штаны — это всегда комфорт и свобода движений, а свитер в полоску добавит немного стиля и законченности. Добавьте немного аксессуаров маленькую сумочку, и наденьте обувь на каблуках.

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Атласная юбка и худи от спортивного костюма Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Атласная юбка и худи от спортивного костюма

Атласную юбку с худи от спортивного костюма спокойно можно совместить для создания интересного и стильного образа. Такая комбинация будет иметь спортивное прикосновение, но в то же время будет выглядеть очень элегантно. Добавьте сдержанную сумочку и яркие туфельки и ваш образ точно поразит окружающих.

Кожаная юбка + худи от спортивного костюма + сапоги до колена Фото: https://www.instagram.com/chornovol.alyona/?g=5

Кожаная юбка + худи от спортивного костюма + сапоги до колена

Кожаная юбка в сочетании с худи из спортивного костюма может создать интересное сочетание повседневного и острого стилей. Этот образ может быть универсальным и прекрасно подходить для современной нотки вашему наряду. Добавьте высокие сапоги и маленькую сумочку и ваш образ будет непревзойденным.

Напомним, ранее мы писали, стилисты назвали топ-10 вещей, которые стоит приобрести в свой гардероб этой весной. Кроме этого, Фокус ранее писал, как сочетать кожаные брюки с весенними образами — советы стилиста.