Які кольорові комбінації будуть в тренді весною 2024 (фото)

Весна період змін, а значить час готувати свій гардероб. Звісно окрім трендових фасонів, моделей варто звернути увагу і на кольорові відтінки у вашому гардеробі.

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Цього сезону стилісти рекомендують звернути увагу на білий, блакитний, червоний, оливковий, молочний, леопардовий та інші кольори. Їх можна змішувати та поєднувати, щоб створити свіжий та яскравий образ сезону. Фокус підготував підбірку цікавих кольорових поєднань, які будуть в тренді цією весною.

Блакитний з білим

Синій і білий — класичне поєднання кольорів в моді. Він має чистий, свіжий і чіткий вигляд, який ідеально підходить як для повсякденних, так і для офіційних випадків. Синій символізує спокій і стабільність, а білий символізує чистоту і простоту. Незалежно від того, чи вирішите ви одягнути блакитну сорочку з білими штанами чи білу сукню з блакитними аксесуарами, це поєднання кольорів обов’язково сформує стильний образ.

Червоний і денім

Червоний і денім — це чудове поєднання кольорів у одязі! Червоний може надати одягу витонченості та яскравості, тоді як денім додасть йому спокусливого стилю і стійкості. Можна поєднувати червоні елементи одягу з денімовими штанами або спідницями, або навпаки — денімовий верх і червоні штани чи спідницю.

Оливковий та молочний

Поєднання оливкового і молочного кольорів в одязі здатне створити свіжий і елегантний образ. Оливковий — це універсальний землистий відтінок, який добре поєднується з м’якістю молочного кольору. Ви можете спробувати поєднати оливкову блузку чи піджак із штанами або спідницею молочного кольору, щоб створити вишуканий і стильний образ. Додайте золоті або коричневі акценти, щоб завершити образ.

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Чорний та білий

Чорний та білий — це вічно стильна комбінація кольорів у моді. Вони виглядають елегантно та концентровано разом. Чорний можна використовувати для створення контрасту та акцентів, а білий — для збалансування та світлоти. Наприклад, чорна спідниця та біла блуза або чорні штани з білим топом — це класичний варіант, який завжди виглядає стильно.

Леопардовий з хакі або бежом

Леопардовий принт — це чудова комбінація кольорів в одязі. Леопардовий принт зазвичай має відтінки коричневого, чорного і білого, які добре доповнюються зеленуватим кольором хакі. Ви можете спробувати поєднати леопардовий принт у верхній частині з хакі штанами або спідницею. Додайте до цього кольоровий аксесуар, такий як сумка або черевики, щоб підкреслити стильний образ.

Леопардовий з бежевим кольором — це дуже елегантне та стильне поєднання. Леопардовий принт може надати вашому образу додаткової екзотичності, тоді як бежевий колір додасть нейтральності та класичності. Ви можете спробувати поєднати леопардовий принт у вигляді сукні, блузки або аксесуарів з бежевими брюками, спідницею або жакетом. Це стильне поєднання підійде як для офісного образу, так і для вечірнього виходу.

Запорошена троянда та винний

Запорошена троянда може створити надихаючий образ, особливо, якщо поєднати її кольори з вином. Яскраві червоні та бордові відтінки троянд можна підкреслити темним винним кольором в одязі. Наприклад, сукня чи блуза в глибокому винному відтінку може виділити красу запорошеної троянди. Незалежно від вашого вибору, така комбінація кольорів може створити дуже елегантний та шикарний образ.

Синій/блакитний з коричневим

Синій (блакитний) і коричневий — універсальна поєднання кольорів у моді. Вони створюють елегантний і гармонійний образ. Наприклад, можна поєднувати синю блузу з коричневими штанами або спідницею. Такий комбінований наряд виглядатиме стильно та дорого. Також можна доповнити образ синьо-блакитними аксесуарами, такими як сумка або взуття, у поєднанні з коричневими елементами одягу.

Нанадаємо, раніше ми писали, з чим носити одяг винного кольору. Крім цього, Фокус писав, трендові прикраси, які будуть в моді весною 2024.