55-летняя Памела Андерсон снялась в роскошной фотосессии для Variety (фото)

По словам звезды, сейчас она впервые одинок и живет зеркальной жизнью себя 22-летней.

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Американская актриса и модель Памела Андерсон появилась на обложке и страницах нового номера Variety, где не только позировала в роскошных нарядах и обуви от Saint Laurent, Chanel, Versace, Vivienne Westwood, A.L.C, Jimmy Choo, но и рассказала о творчестве и переосмыслении роли шоу-бизнеса в ее жизни и его влияния на ее судьбу.

Интервью вышло накануне старта двух крупных проектов Памелы. 31 января выходит документальный фильм Netflix "Памела, история любви". Его режиссером стал Райан Уайт, а продюсировал картину сын Памелы, 26-летний Брэндон. На этот же день запланировано еще одно громкое событие – выход мемуаров HarperCollins "С любовью, Памела", где раскрыто немало фактов об актрисе и секс-символе 90-ых.

На протяжении десятилетий СМИ и индустрия шоу-бизнеса лепили из Памелы глупую блондинку, ошибочно принимая ее замкнутый характер за бессодержательность. Выход сериала "Спасатели Малибу", где она завоевала международную славу, сыграв Си Джей Паркер, еще больше укрепили стереотипы в отношении ее.

Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety Фото: Variety

Несмотря на то, что Андерсон опубликовала еще два бестселлера New York Times и может подробно цитировать Пруста и Уолта Уитмена, образ красывой пустоголовой куклы прикипел к ней намертво.

"Вот эта икона, которую мир знает. Мир пытался создать почти карикатуру на то, кто она есть. Но в этой женщине есть глубина и определенный интеллект, которым она действительно готова владеть и показать миру", – говорит о ней вице-президент Netflix по независимому и документальному кино Лиза Нисимура.

33 года назад Андерсон прилетела из Ванкувера в Лос-Анджелес, чтобы начать жизнь с чистого листа и спастись от жениха-абьюзера. Редакция Playboy оплатила ей перелет первым классом и счет за гостиницу, надеясь, что она станет потенциальной моделью для обложки февральского номера журнала 1990 года. Их надежды были оправданы с лихвой. Со временем Андерсон превратится во вторую североамериканскую бомбу, как Мэрилин Монро до нее, и окажется одной из самых узнаваемых женщин в мире благодаря рекордным 11 обложкам Playboy и сериалу "Спасатели Малибу".

Попутно она непреднамеренно открыла эру современной бульварной прессы, навязчиво взглянув на свой брак с Ли и украденное секс-видео, которое, по ее словам, "разрушило жизни". Спустя почти 30 лет после того, как это фиаско положило конец ее браку, Андерсон была вынуждена пережить унижение с "Пэм и Томми".

Но она не озлоблена. Более того, модель даже протянула оливковую ветвь Лили Джеймс, которая играет ее в сериале.

"Я сказала Netflix: "Я бы хотела пригласить Лили на премьеру фильма. Я думаю, что трудно играть кого-то, когда ты не знаешь всей картины. Я ничего не имею против Лили Джеймс. Я думаю, что она красивая девушка, и она просто делала свою работу. Но сама мысль о том, что все это происходит, была просто сокрушительной для меня", – призналась Памела.

"Пэм и Томми" стал сенсацией поп-культуры и получил 10 номинаций на премию "Эмми", вернув Андерсон в известность.

Сейчас Андерсон живет зеркальной версией себя 22-летней. Она просыпается в 4 или 5 утра, купила недвижимость в Ледисмите у своей бабушки несколько десятилетий назад. Ее родители заботятся о ее пяти собаках, которых она приютила, путешествуя по миру. Сейчас она наслаждается одиночеством, поскольку впервые за много лет рядом нет мужчины.

Напомним, Памела Андерсон развелась со своим пятым мужем спустя год после церемонии бракосочетания и вернулась в Малибу.