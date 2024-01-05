Марго Робби с мужем появилась на обложке глянца (фото)

Марго Робби, Том Акерли и Джози Макнамара основали в 2014 году компанию "LuckyChap". Именно она выпустила популярный фильм "Барби".

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби появилась на обложке глянца со своим мужем Томом Акерли, 33. Снимками делится Variety.

"Критический и коммерческий успех "Барби" является кульминацией шестилетней работы "LuckyChap", которую основали Марго Робби, Том Акерли и Джози Макнамара", — отмечают журналисты издания.

Отметим, что "LuckyChap" — это продюсерская компания, основанная в 2014 году, которая также выпустила фильмы "Я, Тоня", "Хищные птицы", "Солтберн" и другие.

"За пределами побитых рекордов и наград Робби, Аккерли и Макнамара видят 2023 год как яркий пример всего, чего они надеялись достичь", — рассказывают журналисты Variety.

На обложке издания трио появилось в простых образах. Марго примерила джинсы, белый топ и оверсайз пиджак. Ее избранник, за которого звезда экрана вышла замуж в 2016 году, позировал в черном свитере и темных брюках. Между тем Макнамара нарядился в рубашку и коричневые брюки.

Марго Робби, Том Акерли и Джози Макнамара

Картина "Барби" собрала в мировом прокате более миллиарда долларов. Вместе с Марго Робби в главной роли появился Райан Гослинг, который сыграл Кена. Режиссером фильма стала Грета Гервиг.

Марго Робби и Райан Гослинг Фото: Getty Images

Напомним, Марго Робби и Том Акерли посетили красную дорожку церемонии вручения независимых кинопремий Gotham Independent Film Awards.

Также Фокус писал о появлении Марго Робби и Киллиана Мерфи на обложке журнала.