Марго Роббі з чоловіком зʼявилася на обкладинці глянцю (фото)

Марго Роббі, Том Акерлі та Джозі Макнамара заснували у 2014 році компанію "LuckyChap". Саме вона випустила популярний фільм "Барбі".

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі зʼявилася на обкладинці глянцю зі своїм чоловіком Томом Акерлі, 33. Знімками ділиться Variety.

"Критичний та комерційний успіх "Барбі" є кульмінацією шестирічної роботи "LuckyChap", яку заснували Марго Роббі, Том Акерлі та Джозі Макнамара", — зазначають журналісти видання.

Зазначимо, що "LuckyChap" — це продюсерська компанія, заснована у 2014 році, яка також випустила фільми "Я, Тоня", "Хижі пташки", "Солтберн" та інші.

"За межами побитих рекордів та відзнак Роббі, Аккерлі та Макнамара бачать 2023 рік як яскравий приклад всього, чого вони сподівалися досягти", — розповідають журналісти Variety.

На обкладинці видання тріо зʼявилося в простих образах. Марго приміряла джинси, білий топ та оверсайз піджак. Її обранець, за якого зірка екрану вийшла заміж у 2016 році, позував у чорному светрі та темних штанах. Тим часом Макнамара вбрався в сорочку та коричневі штани.

Марго Роббі, Том Акерлі та Джозі Макнамара

Картина "Барбі" зібрала у світовому прокаті понад мільярд доларів. Разом з Марго Роббі в головній ролі зʼявився Раян Гослінг, який зіграв Кена. Режисеркою фільму стала Ґрета Ґервіг.

Марго Роббі та Раян Гослінг Фото: Getty Images

Нагадаємо, Марго Роббі та Том Акерлі відвідали червону доріжку церемонії вручення незалежних кінопремій Gotham Independent Film Awards.

Також Фокус писав про появу Марго Роббі та Кілліана Мерфі на обкладинці журналу.