Марго Роббі в образі Барбі та в компанії чоловіка відвідала захід (фото)

Зірка картини про одну з найпопулярніших ляльок у світі та її коханий Том Акерлі стали гостями нагородження премією за успіхи в індустрії кіно.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі вийшла на червону доріжку зі своїм чоловіком Томом Акерлі, 33. Про це пише Daily Mail.

Зіркове подружжя відвідало церемонію вручення незалежних кінопремій Gotham Independent Film Awards у Нью-Йорку в понеділок, 27 листопада 2023 року.

Роббі була в чорній приталеній атласній сукні в стилі ретро від Prada під напівпрозорою накидкою. Зірка "Барбі" доповнила свій розкішний вечірній ансамбль металевим клатчем, відкритими туфлями, перлинними сережками та шкіряними рукавичками.

Акторка уклала своє світле волосся в охайно зачесаний хвіст і зробила легкий макіяж, щоб підкреслити свою природну красу та риси обличчя.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Вона вкотре повторила образ однієї з ляльок Mattel — Black Magic.

Тим часом британський продюсер Том Акерлі був у чорному костюмі і блискучих лоферах.

Марго Роббі

Пара, яка уклала шлюб у 2016 році, разом позувала на червоній доріжці заходу на Волл-стріт.

Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

Згодом до подружжя приєдналася режисерка фільму "Барбі" Ґрета Ґервіг та її партнер Ноа Баумбах. Авторка картини, що зібрала понад мільярд доларів у прокаті, зʼявилася в молочному ансамблі.

Поза конкурсом було вручено кілька спеціальних премій Icon & Creator Tributes. Одна з них дісталася Ґреті Ґервіг.

Ноа Баумбах, Ґрета Ґервіг, Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо також відвідав церемонію вручення премій.

Раніше Фокус писав про появу Марго Роббі та Тома Акерлі на заході Variety.