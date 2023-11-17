Марго Роббі відвідала з чоловіком захід Variety (фото)

До зірки "Барбі" та її коханого знову приєднався продюсер Джозі Макнамара.

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33-річна австралійська акторка Марго Роббі відвідала зі своїм чоловіком Томом Акерлі, 33, захід Variety у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Зірка "Барбі" рідко з'являлася на червоних доріжках зі своїм коханим, проте останнім часом робить винятки. Роббі продемонструвала свою струнку фігуру в приталеній коричневій сукні з оголеними плечима.

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Джозі Макнамара, Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

Австралійська знаменитість розпустила своє світле волосся та залишила його прямим. Вона також зробила легкий вечірній макіяж. Марго обрала як аксесуари до елегантного луку пару діамантових сережок і блискучу чорну сумочку.

Британський продюсер Том Акерлі тим часом був у чорному костюмі, який він поєднував з витонченою чорною сорочкою без краватки.

Марго Роббі Фото: Getty Images

Зіркова пара була присутня на зірковому заході Variety Power of Women, який відбувся в Citizen News у Лос-Анджелесі в четвер, 16 листопада 2023.

Джозі Макнамара, Марго Роббі та Том Акерлі Фото: Getty Images

До списку зіркових гостей також увійшли продюсер Джозі Макнамара, співачка Дуа Ліпа, акторка Емілі Блант, співачка Біллі Айліш, герцогиня Сассекська Меган Маркл тощо.

Нагадаємо, Марго Роббі помітили в аеропорту з Томом Акерлі.

Також Фокус писав про появу Меган Маркл на заході Variety.