Марго Робби посетила с мужем мероприятие Variety (фото)

К звезде "Барби" и ее возлюбленному снова присоединился продюсер Джози Макнамара.

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33-летняя австралийская актриса Марго Робби посетила со своим мужем Томом Акерли, 33, мероприятие Variety в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда "Барби" редко появлялась на красных дорожках со своим возлюбленным, однако в последнее время делает исключения. Робби продемонстрировала свою стройную фигуру в приталенном коричневом платье с обнаженными плечами.

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Джози Макнамара, Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

Австралийская знаменитость распустила свои светлые волосы и оставила их прямыми. Она также сделала легкий вечерний макияж. Марго выбрала в качестве аксессуаров к элегантному луку пару бриллиантовых сережек и блестящую черную сумочку.

Британский продюсер Том Акерли тем временем был в черном костюме, который он сочетал с изящной черной рубашкой без галстука.

Марго Робби Фото: Getty Images

Звездная пара присутствовала на звездном мероприятии Variety Power of Women, которое состоялось в Citizen News в Лос-Анджелесе в четверг, 16 ноября 2023 года.

Джози Макнамара, Марго Робби и Том Акерли Фото: Getty Images

В список звездных гостей также вошли продюсер Джози Макнамара, певица Дуа Липа, актриса Эмили Блант, певица Билли Айлиш, герцогиня Сассекская Меган Маркл и другие.

Напомним, Марго Робби заметили в аэропорту с Томом Акерли.

Также Фокус писал о появлении Меган Маркл на мероприятии Variety.