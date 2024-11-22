Жінка відремонтувала покинутий маєток: тепер це 8 квартир, які вона здає в оренду (фото)

Під час реставрації Сарі вдалося зберегти деякі оригінальні елементи у приміщенні. Завдяки цьому кожна кімната має сучасний вигляд, але зберігає автентичність.

Сара МакДеніел із США відремонтувала старий покинутий маєток, щоб перетворити його на вісім квартир та здавати іншим людям в оренду. Детальніше про свій бізнес-проєкт жінка розповіла журналу Newsweek.

Маєток був порожнім майже 40 років й ніхто інший не хотів мати з ними справу. МакДеніел навпаки побачила красу в занедбаних помешканнях та вирішила повернути їх до життя. Результат своєї роботи вона показала у серії відео на сторінці у TikTok. Цей ролик став вірусним й зібрав понад 1,5 мільйона переглядів.

У кадрі глядачі бачать, в наскільки жахливому стані помешкання було до капітального ремонту: обдерті стіни, полущена стеля, гнила підлога, вибиті вікна та двері.

Американка завершила перетворення восьми квартир у лютому 2023 року, менш ніж через два роки після придбання об'єкта нерухомості. З того часу вона почала здавати їх в оренду для короткострокового проживання.

Під час ремонту Сарі навіть вдалося зберегти деякі оригінальні елементи приміщень, як от кахлі чи каміни. Завдяки цьому кожна кімната має сучасний вигляд, але зберігає автентичність.

Американка завершила ремонт у лютому 2023 року Фото: simplysoutherncottage/TikTok

"Одна з моїх найсильніших навичок — перетворювати зіпсовані об’єкти на витвори мистецтва. Це найскладніший мій проєкт на сьогодні, але я щиро вірю, що він допоможе зберегти спадщину для наступних поколінь", — поділилась МакДеніел.

Жінка додає, що відчуває особливу гордість, коли до неї приїжджають люди, які бачили, в якому стані маєток був до реставрації й можуть оцінити різницю.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що подружжя Емілі та Тайлер з Кардіффа, які живуть в одному з найтонших будинків Великої Британії завширшки всього 4,9 фута (близько 3 м), розповідають, що водії доставки роками не можуть знайти їхню адресу.

Крім того, напівзруйнований будинок з двома спальнями у центрі містечка Саутволд (графство Саффолк, Велика Британія), де 50 років тому "зупинився час", виставили на аукціон за 250 тисяч фунтів стерлінгів (близько 13,5 мільйона гривень).