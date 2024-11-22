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МирФан

Женщина отремонтировала заброшенный особняк: теперь это 8 квартир, которые она сдает в аренду (фото)

Ремонт в доме, до и после реставрации, недвижимость, заброшенный особняк, который стал отдельными квартирами
Фото: simplysoutherncottage/TikTok | Ремонт в особняке: до и после

Во время реставрации Саре удалось сохранить некоторые оригинальные элементы в помещении. Благодаря этому каждая комната выглядит современно, но сохраняет аутентичность.

Сара МакДэниел из США отремонтировала старый заброшенный особняк, чтобы превратить его в восемь квартир и сдавать другим людям в аренду. Подробнее о своем бизнес-проекте женщина рассказала журналу Newsweek.

Особняк пустовал почти 40 лет и никто другой не хотел иметь с ними дело. МакДэниел наоборот увидела красоту в заброшенных помещениях и решила вернуть их к жизни. Результат своей работы она показала в серии видео на странице в TikTok. Этот ролик стал вирусным и собрал более 1,5 миллиона просмотров.

В кадре зрители видят, в насколько ужасном состоянии помещение было до капитального ремонта: ободранные стены и потолок, гнилой пол, выбитые окна и двери.

Американка завершила преобразование восьми квартир в феврале 2023 года, менее чем через два года после приобретения объекта недвижимости. С того времени она начала сдавать их в аренду для краткосрочного проживания.

Во время ремонта Саре даже удалось сохранить некоторые оригинальные элементы помещений, такие как кафель или камины. Благодаря этому каждая комната выглядит современно, но сохраняет аутентичность.

Ремонт в доме, до и после реставрации, недвижимость, заброшенный особняк, который стал отдельными квартирами Fullscreen
Американка завершила ремонт в феврале 2023 года
Фото: simplysoutherncottage/TikTok

"Один из моих самых сильных навыков — превращать испорченные объекты в произведения искусства. Это самый сложный мой проект на сегодня, но я искренне верю, что он поможет сохранить наследие для следующих поколений", — поделилась МакДэниел.

Женщина добавляет, что испытывает особую гордость, когда к ней приезжают люди, которые видели, в каком состоянии имение было до реставрации и могут оценить разницу.

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.

Кроме того, полуразрушенный дом с двумя спальнями в центре городка Саутволд (графство Саффолк, Великобритания), где 50 лет назад "остановилось время", выставили на аукцион за 250 тысяч фунтов стерлингов (около 13,5 миллиона гривен).