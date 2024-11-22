Женщина отремонтировала заброшенный особняк: теперь это 8 квартир, которые она сдает в аренду (фото)

Во время реставрации Саре удалось сохранить некоторые оригинальные элементы в помещении. Благодаря этому каждая комната выглядит современно, но сохраняет аутентичность.

Сара МакДэниел из США отремонтировала старый заброшенный особняк, чтобы превратить его в восемь квартир и сдавать другим людям в аренду. Подробнее о своем бизнес-проекте женщина рассказала журналу Newsweek.

Особняк пустовал почти 40 лет и никто другой не хотел иметь с ними дело. МакДэниел наоборот увидела красоту в заброшенных помещениях и решила вернуть их к жизни. Результат своей работы она показала в серии видео на странице в TikTok. Этот ролик стал вирусным и собрал более 1,5 миллиона просмотров.

В кадре зрители видят, в насколько ужасном состоянии помещение было до капитального ремонта: ободранные стены и потолок, гнилой пол, выбитые окна и двери.

Американка завершила преобразование восьми квартир в феврале 2023 года, менее чем через два года после приобретения объекта недвижимости. С того времени она начала сдавать их в аренду для краткосрочного проживания.

Во время ремонта Саре даже удалось сохранить некоторые оригинальные элементы помещений, такие как кафель или камины. Благодаря этому каждая комната выглядит современно, но сохраняет аутентичность.

Американка завершила ремонт в феврале 2023 года Фото: simplysoutherncottage/TikTok

"Один из моих самых сильных навыков — превращать испорченные объекты в произведения искусства. Это самый сложный мой проект на сегодня, но я искренне верю, что он поможет сохранить наследие для следующих поколений", — поделилась МакДэниел.

Женщина добавляет, что испытывает особую гордость, когда к ней приезжают люди, которые видели, в каком состоянии имение было до реставрации и могут оценить разницу.

Напомним, ранее Фокус писал, что супруги Эмили и Тайлер из Кардиффа, которые живут в одном из самых тонких домов Великобритании шириной всего 4,9 фута (около 3 м), рассказывают, что водители доставки годами не могут найти их адрес.

Кроме того, полуразрушенный дом с двумя спальнями в центре городка Саутволд (графство Саффолк, Великобритания), где 50 лет назад "остановилось время", выставили на аукцион за 250 тысяч фунтов стерлингов (около 13,5 миллиона гривен).