Зарабатывают до $5 тысяч в месяц: супруги сдают в аренду свои "сараи" в глухом селе (фото)

Джон и его жена Финн утверждают, что на сегодня это основной их источник дохода. В свое время, чтобы реализовать мечту, они продали все свое имущество, но не жалеют о таком решении.

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61-летний американец Джон Кернохан вместе со своей женой продали все имущество, переехали в глухую деревню, где сдают крошечные "сараи" в аренду на Airbnb. На этом супруги зарабатывают от 3 до 5 тысяч долларов ежемесячно (107-180 тыс. грн), пишет издание Daily Express.

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Сообщается, что Джон и его 44-летняя жена Финн познакомились в интернете еще в 2010 году, влюбились друг в друга и через два года поженились. Это удивительно, ведь пара поддерживала отношения на расстоянии более 4000 миль (6,4 тыс. км). Он жил в Майами, а она — в Лондоне.

Финн родилась в Таиланде. В свое время она жила то в узкой лодке, то на чердаке, поэтому ей было очень не комфортно в просторном доме Кернохана с тремя спальнями.

Женщина убедила любимого продать дом в штате Джорджия и купить сельский коттедж площадью 304 квадратных фута (около 92 кв. м) всего за 6500 долларов (около 234 тыс. грн). Еще около 6000 долларов (216 тыс. грн) они отдали, чтобы оборудовать кухню на открытом воздухе и ванную комнату, которая используется как оранжерея.

Джон Кернохан и его жена приобрели дом в деревне Фото: коллаж Фокус

Дом американцев "питается" от солнечной и тепловой энергии, в частности для приготовления пищи супруги используют газ, произведенный из некомпостированных отходов.

"Когда все только начиналось, я подумал, что мы совершили ошибку, ведь нам постоянно не хватало места. Но сейчас, спустя 12 лет, мне сложно представить свою жизнь иной", — признается Джон.

В "сараях" очень уютно Фото: коллаж Фокус

Семейство уже расширило свои владения до 16 акров (6,4 гектара) и потратило 83 тысячи долларов (почти 3 млн грн) на достройку дополнительных помещений — маленьких сараев и юрт, которые они сдают в аренду на Airbnb и зарабатывают на этом от 3000 до 5000 долларов ежемесячно.

Керноханы утверждают, что это на сегодня основной их источник дохода.

Ванная комната используется как оранжерея Фото: коллаж Фокус

Ранее Фокус сообщал об ажиотаже вокруг дома с двумя спальнями в штате Мичиган (США). Жилье выставили на продажу всего за 1 доллар.

Также стало известно, что женщина переехала в дом на краю скалы. Перед получением ключей ее предупредили об опасности, однако новая владелица жилья просто влюбилась в великолепный вид на море и уютный переулок.