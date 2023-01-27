Памела Андерсон прокомментировала сериал "Пэм и Томми" о ее резонансном секс-видео

Знаменитость рассказала, что чувствовала, когда из телевизора узнала о выходе этого шоу.

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55-летняя голливудская актриса и секс-бомба 90-х Памела Андерсон впервые за длительное время дала интервью Говарду Стерну и прокомментировала мини-сериал Hulu "Пэм и Томми", рассказывающий о краже ее с экс-мужем Тимми Ли скандального секс-видео.

Актриса рассказала, что испытывает отвращение к этому шоу, поскольку с ней не связывались перед его съемкой и тем более не просили разрешения на экранизацию этой скандальной главы ее жизни.

Также Памела отметила, что сама сериал не смотрела и делать этого не будет. Однако о том, что там было, ей рассказали друзья, которые сказали ей, что их с бывшим мужем актеры Лили Джеймс и Себастиан Стэн изобразили не достоверно. Звезда "Спасателей Малибу" сказала Стерну, что хоть и очень обижена, но не связывалась с создателями мини-сериала после его выхода с претензиями, поскольку не хочет вновь ворошить прошлое.

"Я помню, как увидела эту рекламу "Пэм и Томми" и подумала: "Что? Мне никто не звонил, я еще жива, меня никто не спрашивал, я тут ни при чем". Я чувствовала себя немного сбитой с толку этим. Я не думаю, что они изобразили Томми или меня очень точно. Я не видела этого, но слышала от людей, что это очень поверхностное представление о нас. Я бы хотела, чтобы они позвонили", — отметила звезда.

Напомним, в феврале 2022 года стриминговый сервис Hulu выпустил мини-сериал, рассказывающий историю актрисы и модели Памелы Андерсон и ее тогдашнего мужа рокера из группы Mötley Crüe Томми Ли и то, как у пары из дома украли их секс-видео. Кассета стала резонансной, было произведено множество копий, которые продавались на черном рынке. В результате история повлияла на личную жизнь пары и карьеру Памелы.

Также Фокус писал, что Памела Андерсон снялась в роскошной фотосессии для Variety.