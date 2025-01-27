Памела Андерсон нарушила свое обещание: что не так с новой фотосессией

Памела примерила украшения и вещи от известнейших мировых брендов, а также побеседовала с писательницей Мартой Стюарт.

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57-летняя американская актриса и модель Памела Андерсон, которая публично отказалась от макияжа и на всех красных дорожках появлялась без грамма косметики, нарушила свой принцип ради фотосессии для нового номера американской версии журнала Elle. На своей странице в соцсети она поделилась кадрами со страниц издания, а в беседе с писательницей Мартой Стюарт рассказала о своих мемуарах, документальном фильме Netflix и о многом другом.

Перед объективом фотографа Адриенны Ракель Памела предстала не в образе гламурной блондинки, а в качестве уверенной в себе деловой женщины, строгой и сексуальной одновременно. Она примерила вещи от культовых брендов Saint Laurent, Prada, Ralph Lauren, Max Mara, Valentino, McQueen, дополнив их туфлями на шпильке от Christian Louboutin и Jimmy Choo. Образ завершали идеальный макияж, подчеркивающий глаза и губы модели, а также украшения Pandora.

Недавно вышел фильм "Последняя танцовщица", и эта роль для Памелы стала одной из лучших в карьере. Она была номинирована на премии "Золотой глобус", "Готэм" и SAG Awards, но Американская киноакадемия не стала добавлять ее в список номинантов на "Оскар". Однако актрису это не особо расстроило.

"Я всегда говорю, что победа в работе. Я должна была сделать то, что действительно люблю, и мне нужно было сделать это для души", – сказала она.

По словам Памелы, картину сняли за 18 дней.

"Мы снимали его в Рио, за кулисами в этих действительно крошечных пространствах. Нам нужно было уйти оттуда в определенное время, потому что шоу должно было начаться, поэтому нам пришлось все вернуть на место", – вспоминает она.

Фото: ELLE Magazine Фото: ELLE Magazine

Весь процесс съемок был для Андерсон настоящим праздником, а эту роль она, казалось, ждала всю жизнь".

" Я слышала голос в голове. Я видела, как ее играть, все слои и нюансы. Я чувствовала, что это уже было у меня в голове. Поэтому я знала, что должна это сделать. И это был первый раз, когда я когда-либо испытывала что-то подобное, потому что никто не давал мне играть этих замечательных персонажей или такой сценарий. Я просто подумала: "Ух ты"".

В разговоре Памела поделилась секретами своей стройности. Она отметила, что следит за питанием, выбирая здоровую и полезную пищу, а также много танцует, что целиком ей заменяет занятия в спортзале.

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст опубликовал архивные кадры с обнаженной Памелой Андерсон.