Памела Андерсон порушила свою обіцянку: що не так із новою фотосесією

Памела приміряла прикраси та речі від найвідоміших світових брендів, а також поговорила з письменницею Мартою Стюарт.

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57-річна американська акторка і модель Памела Андерсон, яка публічно відмовилася від макіяжу і на всіх червоних доріжках з'являлася без грама косметики, порушила свій принцип заради фотосесії для нового номера американської версії журналу Elle. На своїй сторінці в соцмережі вона поділилася кадрами зі сторінок видання, а в бесіді з письменницею Мартою Стюарт розповіла про свої мемуари, документальний фільм Netflix і про багато іншого.

Перед об'єктивом фотографа Адрієнни Ракель Памела постала не в образі гламурної блондинки, а як впевнена в собі ділова жінка, сувора і сексуальна водночас. Вона приміряла речі від культових брендів Saint Laurent, Prada, Ralph Lauren, Max Mara, Valentino, McQueen, доповнивши їх туфлями на шпильці від Christian Louboutin і Jimmy Choo. Образ завершували ідеальний макіяж, що підкреслював очі та губи моделі, а також прикраси Pandora.

Нещодавно вийшов фільм "Остання танцівниця", і ця роль для Памели стала однією з найкращих у кар'єрі. Вона була номінована на премії "Золотий глобус", "Готем" і SAG Awards, але Американська кіноакадемія не стала додавати її до списку номінантів на "Оскар". Однак акторку це не особливо засмутило.

"Я завжди кажу, що перемога в роботі. Я повинна була зробити те, що дійсно люблю, і мені потрібно було зробити це для душі", — сказала вона.

За словами Памели, картину зняли за 18 днів.

"Ми знімали його в Ріо, за лаштунками в цих справді крихітних просторах. Нам потрібно було піти звідти в певний час, тому що шоу мало розпочатися, тож нам довелося все повернути на місце", — згадує вона.

Фото: ELLE Magazine Фото: ELLE Magazine

Весь процес зйомок був для Андерсон справжнім святом, а на цю роль вона, здавалося, чекала все життя".

"Я чула голос у голові. Я бачила, як її грати, всі шари і нюанси. Я відчувала, що це вже було в мене в голові. Тому я знала, що маю це зробити. І це був перший раз, коли я коли-небудь відчувала щось подібне, тому що ніхто не давав мені грати цих чудових персонажів або такий сценарій. Я просто подумала: "Ух ти".

У розмові Памела поділилася секретами своєї стрункості. Вона зазначила, що стежить за харчуванням, обираючи здорову і корисну їжу, а також багато танцює, що цілком їй замінює заняття в спортзалі.

Раніше Фокус писав, що Каньє Вест опублікував архівні кадри з оголеною Памелою Андерсон.