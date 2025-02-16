Муж сказал жене "лечиться": он даже представить не мог, что она сделает (фото)

На опубликованных кадрах можно увидеть женщину, которая открывает дверцу своего автомобиля, чтобы показать новую домашнюю любимицу.

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Мужчина из Техаса (США) сказал своей жене, чтобы она "лечилась", не уточняя при этом, что именно он имел в виду. То, что женщина сделала, довело пользователей социальных сетей до истерики. Видео, опубликованное в TikTok, мгновенно стало вирусным, собрав множество просмотров, лайков и других реакций.

В кадре можно увидеть женщину, которая открывает дверцу своего автомобиля, чтобы показать свою новую домашнюю любимицу — крошечного теленка, которого она назвала Руби. "Когда твой муж говорит "полечись", но не уточняет, каким именно образом", — говорится в описании к ролику.

Коровы как домашние любимцы

По словам специалистов, коровы — достаточно умные животные, которые могут формировать тесные связи со своими хозяевами, а также гармонично сосуществовать вместе с другими домашними любимцами. Впрочем, они могут стать агрессивными, когда чувствуют угрозу или испуг.

Коровы даже способны выполнять некоторые трюки — ходить на поводке, садиться, лежать. Однако им нужно много пространства с большим количеством зелени и других кормов.

Коровы могут формировать тесные связи со своими хозяевами Фото: Pixels

Доктор Джесс Кирк в статье, опубликованной на сайте Vet Explains Pets, отмечает, что продолжительность жизни этих животных составляет около 20 лет, если за ними хорошо ухаживать.

Мнения зрителей

Это видео быстро стало вирусным в социальных сетях и собрало более 5,3 миллиона просмотров и 986 тысяч лайков на платформе.

"Мой муж никогда бы не позволил лечить меня таким образом", — написала одна из участниц обсуждения;

Другая добавила: "Абсолютно! Инструкции были нечеткими, поэтому можно побаловать себя";

"Иногда легче попросить прощения, чем разрешения", — заметил следующий пользователь.

Напомним, ранее женщина показала неповторимую реакцию своего 7-летнего кота, которого зовут Тоу, на появление в доме новорожденного ребенка. По словам хозяйки, домашний любимец стал свидетелем многих важных событий в ее жизни, в частности знакомства с будущим мужем, женитьбы и, наконец, пополнения в семействе.

А вот Ари Альварес-Тостадо недавно отвозила своего ньюфаундленда Кузко к ветеринару и позже опубликовала короткое видео, на котором похвасталась удивительными габаритами своего питомца.