Чоловік сказав дружині "полікуватися": він навіть уявити не міг, що вона зробить (фото)

На опублікованих кадрах можна побачити жінку, яка відчиняє дверцята свого автомобіля, щоб показати нову домашню улюбленицю.

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Чоловік з Техасу (США) сказав своїй дружині, щоб вона "полікувалася", не уточнюючи при цьому, що саме він мав на увазі. Те, що жінка утнула, довело користувачів соціальних мереж до істерики. Відео, опубліковане у TikTok, миттєво стало вірусним, зібравши безліч переглядів, вподобайок та інших реакцій.

У кадрі можна побачити жінку, яка відчиняє дверцята свого автомобіля, щоб показати свою нову домашню улюбленицю – крихітне телятко, яке вона назвала Рубі. "Коли твій чоловік каже "полікуйся", але не уточнює, в який саме спосіб", — йдеться в описі до ролика.

Корови як домашні улюбленці

За словами фахівців, корови — досить розумні тварини, які можуть формувати тісні зв'язки зі своїми господарями, а також гармонійно співіснувати разом з іншими домашніми улюбленцями. Втім, вони можуть стати агресивними, коли відчувають загрозу або переляк.

Корови навіть здатні виконувати деякі трюки — ходити на повідцю, сідати, лежати. Однак їм потрібно багато простору з великою кількістю зелені та інших харчів.

Корови можуть формувати тісні зв'язки зі своїми господарями Фото: Pixels

Доктор Джесс Кірк у статті, опублікованій на сайті Vet Explains Pets, зазначає, що тривалість життя цих тварин становить близько 20 років, якщо за ними добре доглядати.

Думки глядачів

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах і зібрало понад 5,3 мільйона переглядів та 986 тисяч вподобайок на платформі.

"Мій чоловік ніколи б не дозволив лікувати мене в такий спосіб", — написала одна з учасниць обговорення;

Інша додала: "Абсолютно! Інструкції були нечіткими, тому можна побалувати себе";

"Іноді легше попросити пробачення, аніж дозволу", — зауважив наступний користувач.

Нагадаємо, раніше жінка показала неповторну реакцію свого 7-річного кота, якого звуть Тоу, на появу в домі новонародженої дитини. За словами господині, домашній улюбленець став свідком багатьох важливих подій у її житті, зокрема знайомства з майбутнім чоловіком, одруження та, зрештою, поповнення у сімействі.

А от Арі Альварес-Тостадо нещодавно відвозила свого ньюфаундленда Кузко до ветеринара й згодом опублікувала коротке відео, на якому похизувалась дивовижними габаритами свого вихованця.