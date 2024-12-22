"Він ніколи мені не зрадить": дівчина замість чоловіка завела у квартирі кабана (відео)

Юлія назвала щонайменше чотири причини, чому вважає своє рішення абсолютно правильним. Втім, її позицію розкритикувало багато ображених чоловіків.

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Блогерка, яку звуть Юлія, вирішила замість хлопця завести у квартирі справжнього міні кабанчика. На сторінці у TikTok вона назвала кілька переваг такого рішення, чим викликала бурхливу реакцію користувачів мережі.

"Топ причин завести міні кабанчика, а не хлопця. По-перше, кабан буде їсти будь-які ваші кулінарні шедеври, навіть якщо за естетикою та смаком вони вийшли об’єктивно не дуже. Йому абсолютно байдуже — щасливий, отримавши будь-яку їжу. По-друге, кабан не зрадник. Якщо ви його добре годуєте, то в нього немає жодної причини, щоб дивитися "наліво". Але не називайте його "шашликом", бо через це він, звісно, може піти. По-третє, кабан, на відміну від хлопця, легко піддається дресуванню і вчить команди. Я навіть сказала б, що він любить, коли ним командують. Тож, дівчати, беремо до уваги. Ну і четверте — кабан дуже охайний, ніколи не пропускає душ і від нього немає жодних неприємних запахів. Не знаю, як для вас, а для мене вибір абсолютно очевидний", — резюмувала Юлія у кадрі.

Реакція глядачів

Після публікації цей ролик став вірусним, зібравши майже 5 мільйонів переглядів, сотні тисяч вподобайок та інших реакцій. Втім, відгуки від глядачів досить різношерсті.

"Так, він напаскудить на підлогу, а не в душу";

"Вони такі схожі";

"Це просто єдиний, хто з нею погодився жити";

"П’ятий пункт. Кабан може стати кулінарним шедевром";

"Коли їсть, він ніби посміхається";

"Хлопці, здається, образились";

"А якщо він захоче дітей?";

"Ну не можна так розхвалювати, відіб’ють!".

Пізніше Юлія опублікувала оновлення й зазначила, що її відео було жартівливим.

"Чому всі на мене так образилися? Я не хотіла нікого образити — це був просто жарт. Почуття гумору у всіх різне, але знаєте, що мене найбільше здивувало? Я думала, що до 2025 року настільки стереотипного мислення щодо жінок вже ні в кого немає. Почитала коментарі під відео і зрозуміла, що ні", — додала блогерка.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Чорнобильській зоні в районі українсько-білоруського кордону дикий кабан напав на російську ДРГ і вбив одного з ворожих розвідників. Стріляти у тварину диверсанти не змогли через ризик "засвітитися".