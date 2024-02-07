Чоловік на полюванні пошкодував дикого кабана: тепер звір живе у його будинку і спить в ліжку

Наразі Оскар важить 80 кілограмів. Він ще росте і, ймовірно, через рік перетне позначку в 120 кг.

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Пара з бельгійського регіону Валлонія Тіффані та Ґреґорі вже більше року ділять свій дім з Оскаром – врятованим диким кабаном. Про їхню неймовірну історію написало видання L'Avenir.

Все почалося близько року тому, коли Ґреґорі Ґіо приніс додому з полювання 700-грамового кабанчика, якого знайшли його собаки. Чоловік не зміг залишити беззахисну тваринку в лісі, де вона швидше за все загинула б, і вирішив забрати її додому.

Спочатку пара планувала подбати про "малюка", доки для нього не знайдеться інший притулок. Проте з кожним днем вони дедалі більше до нього прив'язувалися, і коли врешті-решт прийшов час відвезти Оскара на ферму, Тіффані та Ґреґорі не могли стримати сліз.

Ґреґорі не зміг залишити беззахисну тваринку в лісі, де вона швидше за все загинула б Фото: L'Avenir

Через кілька днів їм зателефонували й попросили забрати кабанчика, оскільки той категорично відмовлявся їсти. Ґреґорі сказав Тіффані, що якщо вони заберуть Оскара, то вже ніколи не зможуть з ним попрощатися. І справді, звірятко стало частиною їхньої родини.

Тепер в Оскара є власний диван, подушки та ковдри. Він іноді починає яро захищати свою територію, коли гості сімейства підходять надто близько до його "приватної власності".

Наразі Оскар важить 80 кілограмів. Він ще росте і, ймовірно, через рік перетне позначку в 120 кг.

Щодня Оскар з'їдає від 1,5 до 2 кг різних продуктів: це переважно овочі та сухий хліб, хоча іноді його пригощають й чимось солодким. Фото: L'Avenir Щодня Оскар з'їдає від 1,5 до 2 кг різних продуктів: це переважно овочі та сухий хліб, хоча іноді його пригощають й чимось солодким. Фото: L'Avenir

Як відомо, кабани мають розвинений інтелект та нюх. Оскар – не виняток. Коли він "виловлює" запах їжі у шафці, то зробить все, аби дістатися до неї. Тож Тіффані та Ґреґорі доводиться зберігати харчі у недоступних для Оскара місцях, а також зняти ручки з усіх шафок.

Щодня Оскар з'їдає від 1,5 до 2 кг різних продуктів: це переважно овочі та сухий хліб, хоча іноді його пригощають й чимось солодким.

Кабан уже повністю пристосувався до життя вдома. Коли йому треба вийти в туалет, він проситься у господарів, а після прогулянки охоче чистить копитця.

"Я сплю з ним на дивані, бо він не може спати самотужки. Навіть коли приймаю душ, йому буває важко без мене. Ґреґорі спить окремо нагорі", – сміється Тіффані.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Чорнобильській зоні в районі українсько-білоруського кордону дикий кабан напав на російську ДРГ і вбив одного з ворожих розвідників. Стріляти у тварину диверсанти не змогли через ризик "засвітитися".