Мужчина на охоте пожалел дикого кабана: теперь зверь живет в его доме и спит в постели

Сейчас Оскар весит 80 килограммов. Он еще растет и, вероятно, через год пересечет отметку в 120 кг.

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Пара из бельгийского региона Валлония Тиффани и Грегори уже больше года делят свой дом с диким кабаном Оскаром. Об их невероятной истории написало издание L'Avenir.

Все началось около года назад, когда Грегори Гио принес домой с охоты 700-граммового кабанчика, которого нашли его собаки. Мужчина не смог оставить беззащитное животное в лесу, где бы оно скорее всего погибло, и решил забрать его домой.

Сначала пара планировала позаботиться о "малыше", пока для него не найдется другой приют. Однако с каждым днем они все больше к нему привязывались, и когда в конце концов пришло время отвезти Оскара на ферму, Тиффани и Грегори не могли сдержать слез.

Грегори не смог оставить беззащитное животное в лесу, где бы оно скорее всего погибло Фото: L'Avenir

Через несколько дней им позвонили и попросили забрать кабанчика, поскольку тот категорически отказывался есть. Грегори сказал Тиффани, что если они заберут Оскара, то уже никогда не смогут с ним попрощаться. И действительно, зверек стал частью их семьи.

Теперь у Оскара есть собственный диван, подушки и одеяла. Он иногда начинает яростно защищать свою территорию, когда гости семейства подходят слишком близко к его "частной собственности".

Сейчас Оскар весит 80 килограммов. Он еще растет и, вероятно, через год пересечет отметку в 120 кг.

Ежедневно Оскар съедает от 1,5 до 2 кг различных продуктов: это преимущественно овощи и сухой хлеб, хотя иногда его угощают и чем-то сладким. Фото: L'Avenir Ежедневно Оскар съедает от 1,5 до 2 кг различных продуктов: это преимущественно овощи и сухой хлеб, хотя иногда его угощают и чем-то сладким. Фото: L'Avenir

Как известно, кабаны имеют развитый интеллект и обоняние. Оскар — не исключение. Когда он "вылавливает" запах еды в шкафчике, то делает все, чтобы добраться до него. Поэтому Тиффани и Грегори приходится хранить продукты в недоступных для Оскара местах, а также снять ручки со всех шкафчиков.

Ежедневно Оскар съедает от 1,5 до 2 кг различных продуктов: это преимущественно овощи и сухой хлеб, хотя иногда его угощают и чем-то сладким.

Кабан уже полностью приспособился к жизни дома. Когда ему надо выйти в туалет, он просится у хозяев, а после прогулки охотно чистит копытца.

"Я сплю с ним на диване, потому что он не может спать самостоятельно. Даже когда принимаю душ, ему бывает трудно без меня. Грегори спит отдельно наверху", — смеется Тиффани.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Чернобыльской зоне в районе украинско-белорусской границы дикий кабан напал на российскую ДРГ и убил одного из вражеских разведчиков. Стрелять в животное диверсанты не смогли из-за риска "засветиться".