"Он никогда меня не предаст": девушка вместо мужчины завела в квартире кабана (видео)

Юлия назвала как минимум четыре причины, почему считает свое решение абсолютно правильным. Впрочем, ее позицию раскритиковали многие обиженные мужчины.

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Блогерша, которую зовут Юлия, решила вместо парня завести в квартире настоящего мини кабанчика. На странице в TikTok она назвала несколько преимуществ такого решения, чем вызвала бурную реакцию пользователей сети.

"Топ причин завести мини кабанчика, а не парня. Во-первых, кабан будет есть любые ваши кулинарные шедевры, даже если по эстетике и вкусу они получились объективно не очень. Ему абсолютно безразлично — он счастлив, получив любую еду. Во-вторых, кабан не предатель. Если вы его хорошо кормите, то у него нет никакой причины, чтобы смотреть "налево". Но не называйте его "шашлыком", потому что из-за этого он, конечно, может уйти. В-третьих, кабан, в отличие от парня, легко поддается дрессировке и учит команды. Я даже сказала бы, что он любит, когда им командуют. Так что, девочки, берите во внимание. Ну и четвертое — кабан очень опрятный, никогда не пропускает душ и от него нет никаких неприятных запахов. Не знаю, как для вас, а для меня выбор абсолютно очевиден", — резюмировала Юлия в кадре.

Реакция зрителей

После публикации этот ролик стал вирусным, собрав почти 5 миллионов просмотров, сотни тысяч лайков и других реакций. Впрочем, отзывы от зрителей довольно разношерстные.

"Да, он нагадит на пол, а не в душу";

"Они так похожи";

"Это просто единственный, кто с ней согласился жить";

"Пятый пункт. Кабан может стать кулинарным шедевром";

"Когда ест, он как будто улыбается";

"Ребята, кажется, обиделись";

"А если он захочет детей?";

"Ну нельзя так расхваливать, уведут!".

Позже Юлия опубликовала обновление и отметила, что ее видео было шуточным.

"Почему все на меня так обиделись? Я не хотела никого обидеть — это была просто шутка. Чувство юмора у всех разное, но знаете, что меня больше всего удивило? Я думала, что к 2025 году настолько стереотипного мышления в отношении женщин уже ни у кого нет. Почитала комментарии под видео и поняла, что это не так", — добавила блогерша.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Чернобыльской зоне в районе украинско-белорусской границы дикий кабан напал на российскую ДРГ и убил одного из вражеских разведчиков. Стрелять в животное диверсанты не смогли из-за риска "засветиться".