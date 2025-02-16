Женщина услышала шум в доме и поймала на "горячем" своих 55-летних родителей (видео)

В кадре можно увидеть, как Джули и Скотт, включили музыку и занимаются любимым делом, как в старые добрые времена.

Related video

Рэйчел Гаед из Нью-Йорка (США) услышала странный звук в доме и решила проверить, что происходит. Когда она зашла в гостиную на первом этаже, то сначала не могла поверить своим глазам, застав на "горячем" своих 55-летних родителей. Подробнее об этом курьезном случае женщина рассказала в TikTok.

В кадре можно увидеть, как оснащенные пылесосом 55-летние Джули и Скотт, включили музыку и занимаются генеральной уборкой, как в старые добрые времена.

Убирают вместе

Рэйчел рассказала в интервью Newsweek, что ее родители регулярно убирают вместе с тех пор, как возродили свои отношения во время пандемии. "Как ни странно, эти свидания с пылесосом начались после их развода. Они жили отдельно много лет, а теперь снова съехались", — говорит она.

Это видео всего за четыре дня собрало более 2,4 миллиона просмотров. В описании автор отметила: "Это романтика!".

Дочь увидела, как ее разведенные родители убирают вместе Фото: TikTok

"В детстве, когда нам с сестрой поручали какую-то работу, то всегда говорили, что она будет быстрее и веселее, если будем делать все вместе. В этом было легко убедиться, потому что наши родители доказывали это на собственном примере. Они оба чудаки, которые любят чистоту", — делится с журналистами Гаед.

По ее словам, был период, когда отношения родителей были не лучшими, и вспоминает напряженность и конфликты в их доме в Цинциннати (Огайо, США), которые и привели к разводу. Трогательное воссоединение пары дочь в шутку называет "Ловушкой для родителей", ссылаясь на фильм 1998 года с Линдси Лохан в главной роли.

Мнения зрителей

"Они просто романтизируют уборку", — говорится в одном из комментариев, который собрал почти 40 тысяч лайков.

Другой юзер добавил: "Не буду врать. Это будущее моей мечты";

"Мы с мужем любим устраивать "прачечные вечеринки", когда включаем фильм, стираем и складываем белье. Это удивительно", — поделилась своей историей еще одна пользовательница TikTok.

Напомним, Пенни Уилби из Великобритании рассказала, что родители возвели для нее крошечный домик в своем саду, чтобы она не тратила деньги на аренду. Недавно женщина провела экскурсию по апартаментам и поделилась ощущениями на странице в TikTok.

А вот 5-летняя девочка устроила настоящее шоу во время семейной праздничной фотосессии. Этот курьезный ролик в Instagram собрал более 10 миллионов просмотров и оставил интернет-зрителей в восторге.