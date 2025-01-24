Женщина нашла видео из своего детства: как оказалось, в конце родители забыли остановить запись

Своей реакцией на курьезный ролик из третьего класса героиня истории поделилась в социальных сетях, собрав большое количество просмотров и других реакций.

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Женщина нашла в домашних архивах свое детское видео, когда она, будучи в третьем классе, занималась триатлоном. Вероятно, родители думали, что камера уже выключена и начали комментировать выступление своей дочери, особо не подбирая слов. Своей реакцией героиня истории поделилась в TikTok, собрав большое количество просмотров и других реакций.

"Когда смотрите видео, как занимались триатлоном в третьем классе, а ваши родители не заметили, что забыли остановить запись. Пришлось вернуться и перезаписать, потому что в первый раз мы плакали от смеха. Понятно, что спортсменом я не стала", — говорится в описании к видео, которое мгновенно стало вирусным.

На опубликованных кадрах слышно, как родители подбадривают дочь, но разговор между ними свидетельствует об очень шаткой вере в то, что ребенок способен победить в соревнованиях.

"Давай, Эм! Быстрее, быстрее!" — кричат мама с папой, когда дочь едет на велосипеде. Общаясь между собой, они говорят: "Да, другие девушки намного опередили Эмили, хотя стартовали позже... Она не умеет быстро ездить, просто не знает, как крутить педали".

Ролик завершается тем, что родители еще раз подбадривают дочь, выкрикивая: "Эмили! "Давай, Эмили. Вперед!".

Реакция зрителей

Пользователи сети начали активно комментировать увиденное. Некоторые критиковали родителей за отсутствие веры в успех своего ребенка.

"Они не злые, наоборот очень поддерживают. Они не сказали в лицо ничего плохого", — написал один из участников обсуждения;

"На домашнем видео с моего четвертого дня рождения можно услышать, как мама говорит: "Мы никогда больше не будем устраивать вечеринку", — поделился своей историей следующий зритель;

Другая добавила: "У меня есть домашнее видео футбольной игры, когда мой папа говорит: "Посмотри на нее, она просто стоит, она даже ничего не делает".

Напомним, Коннор Лодж позволил своей 2-летней дочери приготовить ему кофе, но быстро пожалел о своем решении. Отец регулярно делится фрагментами повседневной жизни на странице в TikTok. Одно из его последних видео стало вирусным, собрав большое количество просмотров и лайков.

Кроме того, молодая мама Шайенн Пернелл из маленького городка Калифорния, что в штате Миссури (США), записывала на видео, как изменилось ее тело после родов. Этот ролик мгновенно завирусился в сети, однако по другой причине — людей заинтриговала реакция ее мужа.