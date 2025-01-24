Жінка знайшла відео зі свого дитинства: як виявилось, вкінці батьки забули припинити запис

Своєю реакцією на курйозний ролик з третього класу героїня історії поділилася у соціальних мережах, зібравши велику кількість переглядів та інших реакцій.

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Жінка знайшла у домашніх архівах своє дитяче відео, коли вона, бувши в третьому класі, займалася тріатлоном. Ймовірно, батьки думали, що камера вже вимкнена й почали коментувати виступ своєї дочки, особливо не підбираючи слів. Своєю реакцією героїня історії поділилася у TikTok, зібравши велику кількість переглядів та інших реакцій.

"Коли дивитесь відео, як займались тріатлоном в третьому класі, а ваші батьки не помітили, що забули припинити запис. Довелося повернутися і перезаписати, бо першого разу ми плакали від сміху. Зрозуміло, що спортсменом я не стала", — зазначено в описі до відео, що миттєво стало вірусним.

На опублікованих кадрах чути, як батьки підбадьорюють доньку, але розмова між ними свідчить про дуже хитку віру в те, що дитина здатна перемогти у змаганнях.

"Нумо, Ем! Швидше, швидше!" — кричать мама з татом, коли дитина їде на велосипеді. Спілкуючись між собою, вони кажуть: "Так, інші дівчата набагато випередили Емілі, хоча стартували пізніше… Вона не вміє швидко їздити, просте не знає, як крутити педалі".

Ролик завершується тим, що батьки ще раз підбадьорюють доньку, вигукуючи: "Емілі! "Нумо, Емілі. Вперед!".

Реакція глядачів

Користувачі мережі почали активно коментувати побачене. Дехто критикував батьків за брак віри в успіх своєї дитини.

"Вони не злі, навпаки дуже підтримують й не сказали в обличчя нічого поганого", — написав один з учасників обговорення;

"На домашньому відео з мого четвертого дня народження можна почути, як мама каже: "Ми ніколи більше не будемо влаштовувати вечірку", — поділився своєю історією наступний глядач;

Інша додала: "У мене є домашнє відео футбольної гри, коли мій тато каже: "Подивися на неї, вона просто стоїть, вона навіть нічого не робить".

Нагадаємо, Коннор Лодж дозволив своїй 2-річній доньці приготувати йому каву, але швидко пошкодував про своє рішення. Батько регулярно ділиться фрагментами повсякденного життя на сторінці у TikTok. Одне з його останніх відео стало вірусним, зібравши велику кількість переглядів та вподобайок.

Крім того, молода мама Шайєнн Пернелл з маленького містечка Каліфорнія, що в штаті Міссурі (США), записувала на відео, як змінилося її тіло після пологів. Цей ролик миттєво завірусився у мережі, однак з іншої причини — людей заінтригувала реакція її чоловіка.