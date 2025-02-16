Жінка почула шум в будинку й зловила на "гарячому" своїх 55-річних батьків (відео)

У кадрі можна побачити, як Джулі та Скотт, увімкнули музику та займаються улюбленою справою, як у старі добрі часи.

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Рейчел Ґаєд з Нью-Йорка (США) почула дивний звук в будинку й вирішила перевірити, що відбувається. Коли вона зайшла у вітальню на першому поверсі, то спершу не могла повірити своїм очам, заставши на "гарячому" своїх 55-річних батьків. Детальніше про цей курйозний випадок жінка розповіла у TikTok.

У кадрі можна побачити, як оснащені порохотягом 55-річні Джулі та Скотт, увімкнули музику та займаються генеральним прибиранням, як у старі добрі часи.

Прибирають разом

Рейчел розповіла в інтерв’ю Newsweek, що її батьки регулярно прибирають разом відтоді, як відродили свої стосунки під час пандемії. "Як не дивно, ці побачення з порохотягом почались після їхнього розлучення. Вони жили окремо багато років, а тепер знову з'їхалися", — каже вона.

Це відео лише за чотири дні зібрало понад 2,4 мільйона переглядів. В описі авторка зазначила: "Це романтика!".

Донька побачила, як її розлучені батьки прибирають разом Фото: TikTok

"У дитинстві, коли нам із сестрою доручали якусь роботу, то завжди наказували, що вона буде швидшою та веселішою, якщо робитимемо все разом. В цьому було легко переконатися, бо наші батьки доводили це на власному прикладі. Вони обидва диваки, які люблять чистоту", — ділиться з журналістами Ґаєд.

За її словами, був період, коли стосунки батьків були не найкращими, й згадує напруженість і конфлікти в їхньому будинку в Цинциннаті (Огайо, США), які й призвели до розлучення. Зворушливе возз'єднання пари донька жартома називає "Пасткою для батьків", посилаючись на фільм 1998 року з Ліндсі Лохан в головній ролі.

Думки глядачів

"Вони просто романтизують прибирання", — йдеться в одному з коментарів, який зібрав майже 40 тисяч вподобайок.

Інший юзер додав: "Не буду брехати. Це майбутнє моєї мрії";

"Ми з чоловіком любимо влаштовувати "пральні вечірки", коли вмикаємо фільм, перемо та складаємо білизну. Це дивовижно", — поділилась своєю історією ще одна користувачка TikTok.

Нагадаємо, Пенні Вілбі з Великої Британії розповіла, що батьки звели для неї крихітний будиночок у своєму саду, щоб вона не витрачала гроші на оренду. Нещодавно жінка провела екскурсію апартаментами та поділилась відчуттями на сторінці у TikTok.

А от 5-річна дівчинка влаштувала справжнє шоу під час сімейної святкової фотосесії. Цей курйозний ролик в Instagram зібрав понад 10 мільйонів переглядів та залишив інтернет-глядачів у захваті.