Сериалы Netflix: что посмотреть в семейном кругу в декабре 2024 (видео)

Среди картин — исторические рассказы и фантастика. Окунитесь в мир сказки перед праздниками или узнайте больше о жизни легендарных личностей.

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Долгими декабрьскими вечерами можно провести время с родными за просмотром интересных фильмов или сериалов. Фокус советует несколько замечательных сериалов от Netflix, которые подходят для семейного просмотра зимними вечерами.

1. "Академия Амбрелла"

Фантастическая история о семи детях с суперспособностями, которых усыновляет миллиардер. Они вырастают и пытаются понять свое предназначение, столкнувшись с загадочными событиями. Легкая фантастика с элементами комедии.

Трейлер сериала "Академия Амбрелла"

2. "Затерянные в космосе"

Приключенческий сериал о семье Робинсонов, которые пытаются выжить на далекой планете после аварии их космического корабля. Это современный ремейк популярного сериала 60-х годов, полный увлекательных приключений и семейных ценностей.

Трейлер сериала "Затерянные в космосе"

3. "Лемони Сникет: 33 несчастья"

Комедийно-драматическая история о трех сиротах, которые попадают в странные и иногда опасные приключения из-за козней графа Олафа. Сюжет подходит для всей семьи благодаря своей доброй и поучительной атмосфере.

Трейлер сериала "Лемони Сникет: 33 несчастья"

4. "Императрица"

Сериал "Императрица" (оригинальное название The Empress) от Netflix — это историческая драма, которая рассказывает о жизни императрицы Елизаветы Баварской (Сиси), известной своей независимостью и борьбой с придворными интригами.

События разворачиваются в 1850-х годах. Сиси, молодая и своенравная девушка, неожиданно становится невестой императора Австро-Венгрии Франца Иосифа, хотя он должен был жениться на ее сестре Хелен. Путь Сиси к власти наполнен придворными интригами, конфликтами с влиятельной свекровью Софией и вызовами, сопровождающими ее новый статус.

Интересно, что в одной из серий второго сезона звучит украинская народная песня "Сонце низенько", которую исполняет хор из Буковины.

Трейлер сериала "Императрица"

5. "Сладкоежка"

Трогательная история о мальчике, который является получеловеком-полуоленем. Сериал имеет увлекательный сюжет, приключенческие элементы и учит доброте и дружбе.

Трейлер сериала "Сладкоежка"

Напомним, как выглядят актеры культового фильма "Один дома" спустя 30 лет.

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