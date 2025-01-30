По следам Бьянки Цензори: Майли Сайрус появилась в эфире прозрачном боди (видео)
Певица любит наряды, которые подчеркивают скульптурную красоту ее фигуры, и с удовольствием носит их.
32-летняя американская певица и автор песен Майли Сайрус душевно поговорила с 57-летней Памелой Андерсон, звездой фильма "Последняя танцовщица". Майли была номинирована на "Золотой глобус" за свою оригинальную песню "Beautiful That Way", которая звучала в картине, поэтому их беседа выдалась яркой и интересной, пишет InStyle.
На интервью Майрус появилась в очень откровенном ансамбле от Schiaparelli. Образ включает в себя прозрачное черное боди с перекрещивающимися бретелями, ажурной вышивкой в форме слезы в центре груди, а также золотой молнией вдоль туловища. По примеру многих знаменитостей, таких как Лурдес Леон и Бьянка Цензори, Майли проигнорировала бюстгальтер.
Боди Сайрус сочетала с темно-зеленой юбкой-саронг из крепового джерси с декоративным бантом спереди. Образ она дополнила небольшими золотыми серьгами, изогнутым браслетом и босоножками с открытым носком, которые удачно перекликались с деталями наряда.
Памела Андерсон была одета куда скромнее. Актриса традиционно появилась без макияжа, надев длинное черное платье, такого же цвета пальто оверсайз и завершив ансамбль черными туфлями-лодочками.
Разговаривая с легендой, Майли призналась, что с детства боготворила Памелу и всегда хотела быть на нее похожей. Она также сказала, что мечтала стать танцовщицей. Со временем Андерсон стала вдохновлять певицу еще больше.
Сайрус также рассказала о многих главах своей жизни, признав, что не стала бы ничего менять:
"У меня было так много разных поворотов и эволюций и, можно сказать, обходных путей на моей дороге. Но все всегда заканчивается тем, что мы возвращаемся, чтобы сделать следующий этап того, кем мы являемся. Что-то более мощное, что-то более реальное".
Она продолжила, добавив, что сожалеет только о некоторых вещах.
"Как ни странно, когда я оглядываюсь назад, на все ошибки, на все, в чем я не была уверена или чего не понимала, я так горжусь каждым моментом, а теперь и каждым этапом своей жизни. Я бы не вернулась и ничего не изменила. За исключением пары вещей, которые я носила!" – заявила знаменитость.
В свою очередь Андерсон, которая когда-то хотела стереть весь негативный опыт из своей жизни, теперь говорит, что принимает все, через что прошла.
Ранее Фокус писал, что на Майли Сайрус подали в суд из-за ее самой популярной песни.