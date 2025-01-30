Слідами Б'янки Цензорі: Майлі Сайрус з'явилася в ефірі прозорому боді (відео)

Співачка любить вбрання, які підкреслюють скульптурну красу її фігури, і з задоволенням носить їх.

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32-річна американська співачка та авторка пісень Майлі Сайрус душевно поговорила з 57-річною Памелою Андерсон, зіркою фільму "Остання танцівниця". Майлі була номінована на "Золотий глобус" за свою оригінальну пісню "Beautiful That Way", що лунала в картині, тож їхня розмова видалася яскравою та цікавою, пише InStyle.

На інтерв'ю Майрус з'явилася в дуже відвертому ансамблі від Schiaparelli. Образ містить прозоре чорне боді з перехресними бретелями, ажурною вишивкою у формі сльози в центрі грудей, а також золотою блискавкою вздовж тулуба. За прикладом багатьох знаменитостей, таких як Лурдес Леон і Бьянка Цензорі, Майлі проігнорувала бюстгальтер.

Майлі Сайрус у вбранні від Schiaparelli Фото: Instagram @mileycyrus

Боді Сайрус поєднала з темно-зеленою спідницею-саронг з крепового джерсі з декоративним бантом спереду. Образ вона доповнила невеликими золотими сережками, вигнутим браслетом і босоніжками з відкритим носком, які вдало перегукувалися з деталями вбрання.

Памела Андерсон була одягнена значно скромніше. Актриса традиційно з'явилася без макіяжу, одягнувши довгу чорну сукню, такого ж кольору пальто оверсайз і завершивши ансамбль чорними туфлями-човниками.

Розмовляючи з легендою, Майлі зізналася, що з дитинства обожнювала Памелу і завжди хотіла бути на неї схожою. Вона також сказала, що мріяла стати танцівницею. Згодом Андерсон стала надихати співачку ще більше.

Сайрус також розповіла про багато розділів свого життя, визнавши, що не стала б нічого змінювати:

"У мене було так багато різних поворотів і еволюцій і, можна сказати, обхідних шляхів на моїй дорозі. Але все завжди закінчується тим, що ми повертаємося, щоб зробити наступний етап того, ким ми є. Щось потужніше, щось реальніше".

Вона продовжила, додавши, що шкодує тільки про деякі речі.

"Як не дивно, коли я озираюся назад, на всі помилки, на все, у чому я не була впевнена або чого не розуміла, я так пишаюся кожним моментом, а тепер і кожним етапом свого життя. Я б не повернулася і нічого не змінила. За винятком пари речей, які я носила!" – заявила знаменитість.

Зі свого боку Андерсон, яка колись хотіла стерти весь негативний досвід зі свого життя, тепер каже, що приймає все, через що пройшла.

Раніше Фокус писав, що на Майлі Сайрус подали до суду через її найпопулярнішу пісню.