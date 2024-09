На Майлі Сайрус подали до суду через її найпопулярнішу пісню

Представники Майлі Сайрус поки ніяк не коментують позов Tempo Music Investments.

Пісня "Flowers", яка принесла американській співачці Майлі Сайрус першу премію "Греммі" і винесла її на перше місце в чартах США і Великої Британії, стане предметом судових розборок. Компанія Tempo Music Investments подала позов до федерального суду Лос-Анджелеса проти співачки і співавторів Грегорі Хайна і Майкла Поллака, звинувативши їх у тому, що вони скопіювали частини пісні Бруно Марса 2013 року "When I Was Your Man", повідомляє The Guardian .

Серед відповідачів також вказані компанії Sony Music Publishing, Apple, Target, Walmart та інші, які звинувачуються в поширенні пісні.

Пісня "Flowers" принесла Майлі Сайрус її першу нагороду "Греммі"

При цьому Бруно Марс не названий позивачем. У Tempo Music заявили, що вони володіють частиною "When I Was Your Man", купленою у співавтора Філіпа Лоуренса.

Позивачі вимагають відшкодування збитків, розмір яких ще не визначено, а також заборони Сайрус відтворювати, поширювати або публічно виконувати пісню.

"Будь-який шанувальник "When I Was Your Man" Бруно Марса знає, що "Flowers" Майлі Сайрус не досягла всього цього успіху сама по собі. "Flowers" дублює численні мелодійні, гармонійні та ліричні елементи "When I Was Your Man", включно з мелодійною конструкцією та послідовністю куплету, сполучною басовою лінією, певними актами приспіву, певними елементами театральної музики, ліричними елементами й певними послідовностями акордів", — ідеться в позові.

У документі також стверджується, що, виходячи з поєднання і кількості подібностей між двома записами, "Flowers" не існував би без "When I Was Your Man".

Бруно Марс і його пісня "When I Was Your Man".

"З Flowers Сайрус, Хайн і Поллак створили похідну роботу "When I Was Your Man" без дозволу", — стверджує компанія.

Хіт Майлі не вперше стає предметом судових розборок. У березні минулого року актор Ліам Гемсворт, молодший брат Кріса Гемсворта, подав до суду на свою колишню дружину за наклеп через пісню "Flowers". Він зважився на цей крок після того, як новий сингл Сайрус мало не коштував йому ролі в новому сезоні серіалу "Відьмак".

Цікаво, але свого часу Ліам Гемсворт присвятив Майлі ту саму пісню Бруно Марса з такими ж словами, тільки зверненими до коханої жінки.

Раніше Фокус писав, що Майлі Сайрус повторила свій кліп у новій рекламі парфумів.