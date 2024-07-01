Майлі Сайрус повторила свій кліп у новій рекламі парфумів (відео)

Співачка з 2021 року співпрацює з Gucci. Вона зізналася, що спочатку вважала себе не придатною на роль обличчя парфуму.

31-річна американська співачка Майлі Сайрус знялася в новій рекламі аромату Gucci Flora Gorgeous Orchid, продефілювала в саду в районі легендарного напису Hollywood у Лос-Анджелесі. Бекстейджем зі зйомок і, власне, роликом знаменитість поділилася на своїй сторінці в Instagram.

У рекламі артистка з'явилася в сірому топі з глибоким вирізом, під яким був відсутній бюстгальтер. Топ вона заправила в темно-бордові шкіряні шорти і класичний ремінь Gucci, закріплений на талії.

На ній був легкий макіяж, а її хвилясте темне волосся майоріло на вітрі, коли вона походжала повз зелень на високих підборах. З прикрас на ній — сережки Gucci "G".

Як музичне тло у відео звучить пісня Майлі "Flowers", що принесла зірці першу премію "Греммі", а сюжет і естетика ролика повторюють музичний відеоряд.

"Мрійлива втеча. Стираючи межі між реальністю та уявою, Майлі Сайрус грає головну роль в останній кампанії Сабато Де Сарно для нової парфумерної води Gucci Flora Gorgeous Orchid Eau de Parfum, що розповідає історію розширення можливостей і любові до себе, яка втілює сяйні й неочікувані грані нового аромату", — ідеться в підписі до відео на сторінці Gucci Beauty.

Роздрібна ціна аромату становить $168, і люксовий бренд описує його як "перший озоновий квітковий гурманський аромат Будинку з інноваційним підходом, який наповнює цей гурманський аромат свіжим поглядом на ваніль".

Сайрус є обличчям парфумерної лінії Gucci Flora з 2021 року. Раніше зірка зізналася, що спочатку не вважала себе найкращим вибором для цього.

За її словами, креативний директор бренду Алессандро Мікеле бачив її "в цьому м'якому, вразливому, легкому, химерному стані", чого вона сама не могла бачити. "На мені були ці окуляри і великий капелюх від Gucci, весь чорний, і я говорила йому: "Знаєш, я завжди знаю, коли щось пасує мені, і я не думаю, що я найкраща".

Раніше Фокус писав, що Майлі Сайрус назвала якості, які успадкувала від свого батька.